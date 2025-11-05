Moartea lui Emeric Ienei, la 88 ani de ani, a făcut valuri în România. Pentru că am pierdut un personaj imens, un fost antrenor cu rezultate istorice pentru sportul nostru.

În acest context, după o zi întreagă în care au curs reacții despre dispariția lui „Nea Imi“, iar clubul Steaua a explicat cum se va organiza înmormântarea sa, și președintele Nicușor Dan a avut o postare legată de această tragedie. Președintele țării a remarcat că Ienei a fost un monument de bun simț, iar rezultatele pe care le-a obținut i-au aisgurat locul în istoria sportului românesc.

„Mulțumim, Emeric Ienei, pentru toată bucuria pe care ne-ai adus-o și pentru că ne-ai făcut de atâtea ori mândri de fotbalul românesc! Astăzi, am pierdut una dintre figurile legendare ale fotbalului, însă memoria sa va rămâne mereu vie în inimile noastre. De-a lungul unei cariere excepționale, Emeric Ienei a contribuit decisiv la scrierea unor pagini de glorie ale sportului autohton. A fost parte a uneia dintre cele mai frumoase generații de sportivi, iar sub conducerea sa, echipa Steaua București a cucerit Cupa Campionilor Europeni, un moment unic, de mare prestigiu pentru România pe plan internațional. Tot Emeric Ienei este cel care, în 1990, a reușit să califice echipa României, după 20 de ani, la un Campionatul Mondial de fotbal. Dincolo de performanțele sale remarcabile, Emeric Ienei a fost mereu un model de echilibru, eleganță și noblețe sufletească, o personalitate care a inspirat generații prin modestie, profesionalism și respectul profund față de valorile sportului. Transmit condoleanțe familiei îndoliate, colegilor și tuturor celor care l-au cunoscut, admirat și prețuit“, a transmis Nicușor Dan.

