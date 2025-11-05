Moartea lui Emeric Ienei face valuri în fotbalul românesc. Un personaj uriaș, un antrenor cu rezultate inegalabile, fostul stelist și-a câștigat definitiv locul în istoria sportului nostru.

În această seară, clubul Steaua a oferit primele informații despre înmormântarea lui Emeric Ienei, totul urmând a fi organizat de clubul din Ghencea. Mai mult decât atât, „Nea Imi“ va fi condus pe ultimul drum cu onoruri militare, după cum a anunțat Steaua pe pagina de Facebook a clubului.

„Emerich Jenei va fi înmormântat sâmbătă, 8 noiembrie, ora 14:00, la Cimitirul Municipal Rulikowski din Oradea. Moartea marelui antrenor român a lăsat un gol imens în familia Stelei, dar nu numai. Tehnicianul echipei legendare din 1986, cu care a câștigat Cupa Campionilor Europeni, este evocat acum de toți foștii săi elevi. Toți cei care doresc să cinstească memoria fostului mare antrenor pot aprinde o lumânare, începând cu ora 18:00, pe esplanada din fața Stadionului ”Steaua” (Zona tunurilor). General de brigadă, Emerich Jenei va fi înmormântat cu onoruri militare. Ne vom aminti mereu de zâmbetul său cald, de vocea lui blândă și de exemplul unui om care a pus onoarea mai presus de victorie. Dumnezeu să-l odihnească în pace!“, a fost anunțul publicat de clubul Steaua.

