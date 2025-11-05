Fostul mare antrenor al Stelei și al naționalei României rămâne o legendă unică: câștigător al Cupei Campionilor Europeni în 1986, șase titluri în Divizia A și participări la Mondial și la Euro ca selecționer.

Silviu Lung, cu vocea tremurândă despre Emeric Ienei: „Este o mare pierdere pentru familia fotbalului”

Pentru Silviu Lung, pierderea este una personală. Fostul portar al României a vorbit sincer pentru Sport.ro, vizibil afectat.

Lung a fost căpitanul naționalei sub comanda lui Ienei la Campionatul Mondial din 1990, turneul care a readus România pe harta fotbalului mare, după 20 de ani de absență.

„Eram cu Craiova când am aflat vestea. Eram în avion. Eram cu mai mulți colegi de echipă și m-a întristat foarte mult. Știam că suferă. Aveam un prieten comun, pe Viorel Vancea, și când îl mai scotea, mai ieșea câteodată, îl lua în oraș și atunci mai puteam lua legătura cu domnia sa.

Ce pot să spun? În primul rând, să îi fie țărâna ușoară. Este o mare pierdere pentru familia fotbalului. A fost unul dintre cei mai mari antrenori pe care i-a avut România și ca om a fost un adevărat gentleman. Un mare senior al fotbalului românesc.

(n.r. – vă amintiți ultima conversație?) În ultimul timp mă recunoștea foarte greu. Ultima conversație în care am putut cu adevărat să discutăm a fost în urmă cu un an și ceva. În rest, în fiecare lună mă suna Viorel Vancea, îmi mai arăta câte o poză, avea el un grup de prieteni, juca tenis cu piciorul și mi-l arăta pe „nea Imi”.

Am ținut foarte mult la el, cum am ținut la toți antrenorii pe care i-am avut. La European dânsul m-a onorat cu banderola de căpitan de echipă și au fost meciuri foarte bune sub comanda sa.

Emeric Ienei m-a onorat cu banderola de căpitan. Să îi fie țărâna ușoară. Să îl odihnească Dumnezeu în pace!”, a spus, cu vocea tremurândă, Silviu Lung pentru Sport.ro.

Performanțele inegalabile are regretatului Emerich Ienei

Pe lângă cea mai mare performanță din istoria țării noastre, Emerich Ienei a strâns un palmares impresionant alături de „militari”. 5 titluri naționale (1976, 1978, 1985, 1986 și 1994) îi poartă semnătura. De asemenea, legendarul tehnician a mai cucerit cu Steaua de 3 ori Cupa României (1976, 1985 și 1999).

Emerich Ienei a fost antrenorul Stelei București în 6 mandate: 1975-1978, 1983-1984, 1984-1986, 1991, 1993-1994 și 1998 - 2000. Ienei a ocupat, de asemenea, rolul de selecționer al României în două rânduri: 1986-1990 și 2000.

