Tottenham s-a impus cu 2-0 în fața lui Manchester City, într-o partidă din etapa a doua de Premier League. Meciul a putut fi urmărit în direct pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro.

Ratare neobișnuită din partea lui Haaland

Tottenham a reușit să câștige neașteptat pe terenul lui Manchester City și a confirmat încă o dată că este „sperietoarea” lui Pep Guardiola.

La scorul de 2-0 pentru echipa londoneză, „cetățenii” au avut ocazia de a reduce din diferență chiar la ultima fază a primei reprize.

Manchester City a executat scurt o lovitură de la colțul terenului, iar nou-venitul Rayan Cherki a trimis perfect în careu pentru Erlig Haaland, care, total neobișnuit, a ratat cu toate că nu era presat de nimeni.

Lovitura de cap a norvegianului din câțiva metri de poartă a trecut peste, iar echipele au intrat la cabine cu avantajul de două goluri în favoarea formației lui Thomas Frank.

Cifrele impresionanante ale lui Erling Haaland

Erling Haaland are deja două goluri în tot atâtea partide jucate în acest sezon, dar prestația sa cu Spurs a fost sub nivelul obșnuit.

180 de milioane de euro este cota atacantului norvegian, care a marcat 126 de goluri și a oferit 21 de pase decisive în 148 de meciuri jucate în tricoul „cetățenilor”.

