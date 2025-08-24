Partida FCSB - Aberdeen, din returul play-off-ului din Europa League, va avea loc joi, de la ora 21:30 și va putea fi vizionată în direct la PRO TV și pe platforma VOYO.

„Roș-albaștrii” au remizat, scor 2-2, în partida tur din Scoția într-un meci în care au marcat Daniel Bîrligea și Darius Olaru pentru FCSB și Dante Polvara și Ester Sokler de partea lui Aberdeen.

Câte bilete s-au vândut pentru meciul FCSB - Aberdeen

FCSB vrea să obțină „biletele” către faza ligii din Europa League pentru al doilea an consecutiv, iar meciul retur cu scoțienii este vital pentru campania europeană a formației bucureștene.

Așa cum era de așteptat partida de pe Arena Națională a stârnit interesul fanilor FCSB-ului, iar până duminică s-au vândut destul de multe bilete.

Mihai Stoica a dezvăluit la Prima Sport că s-au vândut 20.000 de bilete cu cinci zile înaintea partidei din play-off-ul Europa League.

Până la meciul decisiv cu Aberdeen, FCSB va juca cu FC Argeș, într-un meci din runda a șaptea a Superligii, care va avea loc duminică, de la ora 21:30 și va putea fi vizionată în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

