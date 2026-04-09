Membrii Guvernului au ţinut, joi, un momdent de reculegere în debutul şedinţei, în memoria legendarului antrenor Mircea Lucescu.

Şedinţa de Guvern de joi, programată iniţial la ora 10.00 şi amânată, a început cu un moment de reculegere.

”La propunerea premierului Ilie Bolojan, Guvernul a început şedinţa de astăzi cu un moment de reculegere în memoria legendarului antrenor Mircea Lucescu”, anunţă, joi, Guvernul, citat de news.ro.

Ilie Bolojan despre Mircea Lucescu

La ora 10.00, premierul Ilie Bolojan s-a deplasat la Arena Naţională pentru a aduce un ultim omagiu legendarului antrenor Mircea Lucescu.

”Sunt aici în semn de respect pentru munca şi cariera de o viaţă a unui om cu o carieră prestigioasă. Dumnezeu să-l odihnească pe Mircea Lucescu”, a declarat Ilie Bolojan.

După ce miercuri, sute de oameni i-au adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, fanii pot face acest lucru şi joi, la Arena Naţională, până la ora 20.00.