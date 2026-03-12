Executivul a clarificat situația juridică a taberelor pentru tineret și a arenelor sportive deținute de stat. Premierul Ilie Bolojan a discutat cu președintele Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan Matei, stabilind pașii exacți pentru transferul acestora în subordinea consiliilor locale și județene.

Planul pentru descentralizarea infrastructurii

Prim-ministrul a explicat detaliat modul în care se va desfășura acest proces la nivel național, subliniind pașii administrativi și provocările legate de cererile de retrocedare.

„Este vorba despre 1.034 de baze sportive şi tabere, aflate în toate judeţele ţării. Până acum, multe dintre aceste active nu aveau o situaţie administrativă clară, ceea ce a blocat investiţiile şi lucrările de reabilitare. Prin această ordonanţă, cele 1.034 de active vor trece în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, pas necesar pentru a începe descentralizarea lor către autorităţile locale. În acest moment, din cele 41 de judeţe ale ţării, aproximativ două treimi nu au probleme juridice, ceea ce înseamnă că bazele sportive din aceste judeţe pot fi transferate rapid. În aproximativ o treime dintre judeţe există însă situaţii în care terenurile pe care sunt construite bazele sportive sunt solicitate pentru retrocedare, iar aceste cazuri vor trebui analizate şi clarificate. În perioada următoare vom trimite adrese către toate consiliile judeţene, iar după ce acestea vor adopta hotărârile necesare, Guvernul va putea aproba transferul bazelor sportive, judeţ cu judeţ”, a transmis șeful Executivului.

Odată cu predarea bazelor, autoritățile locale vor prelua și personalul aferent. Salariile acestora vor fi asigurate, iar legea interzice strict schimbarea destinației sportive a terenurilor și clădirilor preluate.

„Estimarea este că în aproximativ şase luni putem finaliza procesul de transfer al bazelor sportive. Scopul este ca autorităţile locale să poată începe cât mai repede lucrările de reabilitare, să pună aceste baze în valoare şi să le redea comunităţilor. Este un pas important pentru ca infrastructura sportivă să fie administrată mai aproape de comunităţi şi pentru ca aceste baze să redevină spaţii vii, folosite de tineri şi de toţi cei care vor să facă sport”, a adăugat premierul României.