Mamoudou Karamoko a fost adus la Dinamo în această vară.

Atacantul de 26 de ani a fost adus de „câini” liber de contract, după ce s-a despărțit de FC Copenhaga.

Mamoudou Karamoko a jucat împotriva lui Neymar

Pe vremea când evolua la Strasbourg, fotbalistul francez a evoluat în meciul din Cupa Franței împotriva lui PSG, care s-a încheiat cu victoria parizienilor 2-0. 

În acea partidă a evoluat și Neymar, dar Mamoudou Karamoko nu i-a obținut tricoul starului brazilian.

„Am jucat împotriva lui Neymar. Deci... am fost norocos! (n.r. - râde). Nu am schimbat tricourile, s-a accidentat în meci și n-am reușit să-l rog.

Pe lista de dorințe e să merg la națională. Să joc pentru Coasta de Fildeș. Vreau să joc la Cupa Mondială cu Coasta de Fildeș. Atât pentru moment.”, a spus Karamoko în exclusivitate pentru PRO TV.

Născut în 1999 în Paris, Karamoko vine la „câini” de la FC Copenhaga, cu care a câștigat titlul de campion în Danemarca.

Atacantul francez a evoluat de-a lungul carierei în toate competițiile continentale: grupele Champions League, Europa League și Conference League.

În ultimul sezon, Karamoko a fost împrumutat la Ujpest Budapesta: 23 de meciuri, 2 goluri și 3 pase decisive.

Nici la Copenhaga, unde a evoluat foarte puțin deși a fost transferat încă din ianuarie 2022, nu a strălucit pentru un vârf sau o extremă: doar 10 meciuri, fără gol și cu o pasă decisivă.

Acum, el a fost transferat definitiv de Dinamo, cu care a semnat un contract pe două sezoane.

În CV-ul său se regăsesc echipe ca Strasbourg (fără meciuri în Ligue 1, dar 2 prezențe în Coupe de France), Wolfsburg (un singur meci jucat însă în Bundesliga), LASK Linz sau Fehervar.

