Cătălin Cîrjan, mijlocașul crescut la Arsenal, a ajuns gratis în Ștefan cel Mare, după aventura ratată la Rapid, și în numai două sezoane a devenit căpitanul „câinilor roșii”.

Cotat la 1,8 milioane de euro, Cîrjan a bifat deja 48 de apariții pentru Dinamo, cu 9 goluri și 4 pase decisive și a demonstrat că are stofă de lider.

Andrei Nicolescu s-a convins: „Va fi Nistor x 2”

Determinarea și inteligența sa în joc l-au convins pe Andrei Nicolescu să-l numească „netransferabil” pentru acest sezon de Superliga României.

„Eu am glumit pentru mine: Cîrjan va fi Nistor x 2 în viitor. Copilul ăsta are o determinare și o dorință de a câștiga incredibile. Anul ăsta cred că o să reușească să-și îmbunătățească și finalizarea.

Uitați-vă că el face un efort foarte mare. În ultima treime pătrunde foarte ușor cu mingea la picior, fără ca adversarii să-i poată lua mingea. O să-și îmbunătățească foarte mult și finalizarea, iar atunci va deveni complet. Deocamdată, Dinamo construiește, niciun jucător nu e netransferabil, dar pretențiile clubului au crescut. Anul ăsta Cătălin Cîrjan este netransferabil. Căutăm să mai aducem doi sau trei fotbaliști”, a spus Andrei Nicolescu la Fanatik.

Sub comanda lui Zeljko Kopic, Dinamo ocupă locul 8 în Superliga după 6 etape, cu 9 puncte: două victorii, trei egaluri și o singură înfrângere.

Pentru Dinamo urmează un meci în deplasare cu "U" Cluj. Cele două formații se vor întâlni sâmbătă, 23 august, de la ora 21:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.

