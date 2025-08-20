Titular la echipa ”câinilor” timp de doi ani, Abdallah a plecat în cele din urmă de la formația dirijată de Zeljko Kopic și a semnat cu UTA Arad, antrenată în acest sezon de Adrian Mihalcea.



Cotat la 650.000 de euro de site-urile de specialitate, Abdallah, originar din Madagascar, a bifat 76 de apariții la Dinamo, a reușit să-și treacă în cont nouă goluri, dar și șase pase decisive.



Cum s-au răcit apele între Abdallah și Dinamo: ”E un băiat deosebit, dar aici s-a simțit frustrat”



Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a explicat că Hakim Abdallah are o inteligență emoțională deosebită și că Zeljko Kopic preferă să mențină relațiile strict profesionale cu jucătorii.

Motiv pentru care fotbalistul nu s-a simțit pe deplin confortabil la Ștefan cel Mare, de aici și plecarea lui din această vară.



”Hakim este un băiat cu un caracter deosebit, dar are nevoie puțin de o relație personală cu antrenorul și are nevoie să i se confirme încrederea, are nevoie de discuții personale puțin mai frecvente.



Cumva, noi cred că am pierdut entuziasmul lui din faptul că structura lui Kopic este foarte profesionistă și l-a tratat foarte profesionist pe Abdallah. A fost poate puțin mai rece și probabil aici Hakim a simțit multă frustrare.



Și eu am avut multe discuții personale cu el pe tema asta, s-a simțit puțin la un moment dat că e în colimator, după care că nu mai e luat în seamă. Jucătorii toți au viziuni personale despre cum e. Cred că acolo a primit mai multă încredere în discuții 1 la 1 cu antrenorul și asta se vede în bucuria cu care el e pe teren.



Cred că și noi ar fi trebuit, poate, să-l forțăm mai mult ca vârf împins, puțin mai mult timp pentru a vedea ce putem scoate din poziția aia. El a jucat la noi mai mult în zone laterale, destul de puțin folosit ca vârf împins. Regret că-l văd așa bun la UTA, regret că ne-a dat gol”, a spus Andrei Nicolescu la Fanatik.

