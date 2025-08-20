Inițial, fuziunea a fost complicată de procedura de insolvență în care se afla clubul din Superligă. Acum, Dinamo a scăpat de această problemă, dar lucrurile nu au mai avansat.



ACS Voința Crevedia, din Liga 3, este acum ”satelitul” lui Dinamo, dar ”câinii” nu au renunțat nici la ideea de a fuziona cu Clubul Sportiv.



Întrebat despre acest aspect, Nicolescu s-a limitat să spună că procedura este una ”complicată”.



Andrei Nicolescu: ”E o procedură mai complicată”



„În insolvență nu se putea, apoi am agreat principial cu reprezentanții clubului, a rămas să ia decizia. E o procedură complicată, cu aprobări de la minister.



La noi e simplu, fac acționarii un Zoom (n.r. apel video) și iau o decizie repede. La ei e complicat. Am colaborat cu ei, am trimis 3 jucători împrumut acolo, îi ajutăm. Doar 3 am putut, asta e limita, altfel dădeam mai mulți. Mai departe nu știu ce să spun.



Nu cred că s-a pus niciodată problema (n.r. ca fanii din L1 să susțină CS la fotbal), suporterii nu asimilează (n.r. clubul ca fiind Dinamo), poate doar când echipa ar putea deveni a doua echipă la noi. Dar nici atunci nu cred că vor face galerie pentru echipa secundă a clubului, care e o pepinieră.



Nu vrem să pierdem timpul, am făcut o altă pepinieră, ne dorim să jucăm cu copii de 2008-2009 acolo, dacă nu au competiția asta mai pierd un an, iar așteptăm”, a spus Nicolescu, la Prima Sport.

