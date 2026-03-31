Oficialul roș-albaștrilor nu a ascuns faptul că l-ar vrea pe Dan Petrescu și a exclus clar alte două variante din fotbalul intern.

Mirel Rădoi a revenit pe banca tehnică a celor de la FCSB, având o înțelegere valabilă până la finalul acestui sezon. Gigi Becali, patronul clubului, speră să îl convingă să continue, însă Mihai Stoica a pregătit deja un plan de rezervă, pentru orice eventualitate.

Oficialul bucureștenilor a respins din start două nume: Leo Grozavu și Daniel Pancu pentru postul de antrenor principal, dar nu s-ar opune unei eventuale numiri a lui Dan Petrescu, tehnician alături de care a înregistrat performanțe notabile la Unirea Urziceni.

MM l-ar vrea pe Dan Petrescu la FCSB

„(n.r. dacă ar mai putea să o ia de la capăt cu alt antrenor român din vară?) Probabil că da. Dar fără entuziasm, fără motivație… Depinde și de numele lui. Dacă spui Dan Petrescu, poate da. (n.r. cu Leo Grozavu?) Poate nu. Eu cred că, în mod normal, la noi, așa cum vin jucătorii care se remarcă la alte echipe, trebuie să vină și antrenori cu rezultate foarte bune.

(n.r. cu Daniel Pancu?) Nu, aia e o glumă. Eu sunt prieten cu Vasile Maftei. I-am făcut ofertă să vină la Steaua, în 2013, punând lângă contractul de jucător și continuare ca director sportiv, și mi-a zis ‘Nu pot!’ Pentru că urăște Steaua. Maftei e un băiat excepțional, dar urăște Steaua. Apreciez un om care e dedicat unei cauze. Iar rapidiștii au chestia asta. Pe Pancu nu l-aș vedea niciodată antrenor la Steaua (n.r. FCSB)”, a explicat Stoica, potrivit Fanatik.

Dan Petrescu deține un palmares extern bogat, acumulând 318 meciuri pe banca a 9 echipe din 6 țări, printre care formații precum Wisla Cracovia, Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova sau Jeonbuk.