Fostul internațional a punctat că instalarea lui Mirel Rădoi era pregătită și a scos în evidență rupturile din echipă.

Florin Prunea s-a arătat surprins de faptul că patronul roș-albaștrilor nu a încercat să îl convingă pe Elias Charalambous să continue, plecarea cipriotului scoțând la iveală problemele interne.

„Eu cred că Gigi câștigă primul (n.r. odată cu venirea lui Rădoi la FCSB). Stăteam și vedeam reacțiile care au fost după. Nu mă așteptam ca măcar o dată Gigi să-i spună lui Charalambous 'stai, nu pleca'. Deloc. A fost o decizie care a fost luată pe moment. Aducerea lui Mirel mi se pare că este o măsură care era plănuită dinainte, doar că era așteptat momentul. Pe mine mă miră că Mirel (n.r. Rădoi) a acceptat. Eu mă așteptam să tragă puțin de Charalambous, să vadă ce s-a întâmplat acolo. Apoi, când l-am văzut pe Pintilii că a ieșit și a zis că Neubert nu mai venea la antrenamente, la fel și doctorul. Atunci mi-am dat seama de ceea ce era acolo. Toți se întrebau ce caută FCSB pe locul acela pe care era. M-am gândit la probleme fizice. Nu puteau să stea în picioare la meciul cu U Cluj. Era clar că s-a întâmplat ceva în vestiar acolo. Dacă Pintilii a spus, înseamnă că e adevărat. A plecat de la ei, ei au luat decizia aceasta abruptă. Nu i-a dat Gigi afară, ei au plecat. Mi se pare că varianta Rădoi era stabilită mai de mult. Mai ales că au ei relația de familie (n.r. Gigi Becali și Rădoi)”, a precizat Prunea, potrivit Digisport.

Avertisment privind parcursul din play-out

Fostul portar a subliniat că echipa patronată de Gigi Becali va avea o misiune dificilă în atingerea obiectivului de a se califica în Conference League.

„Nu au nici ei garanția participării în barajul pentru Conference. În play-out, lupta este crâncenă. O să aibă meciuri în care vor suferi cei de la FCSB. Sunt echipe care se vor bate, cele de pe locuri de baraj. Nu se poate întâmpla? Bine. Eu zic că nu-ți garantează nimeni prezența. Ai pierdut, Doamne ferește, un meci, două... La cum arată acum (n.r. FCSB) din punctul meu de vedere nu poate să bată pe nimeni”, a mai spus Prunea.