Invitat la Poveștile Sport.ro, Florin Tene a anunțat care e marele său proiect din acest. Ultima dată antenor de portari la Gaziantep, bucureșteanul în vârstă de 56 de ani își va materializa ce și-a pus în 'agendă' de mult timp: o academie de portari.

Florin Tene își deschide academie de portari: "Nici mănuși nu aveam, foloseam mănuși de sudor"



Tene a făcut o incursiune în cariera sa și a povestit cum a început în fotbal, cu mănuși de sudor. A făcut parte dintr-o generație de excepție la Dinamo, la juniorii lui Piți Varga, într-o grupă cu Ionuț Lupescu, Florin Răducioiu, Bogdan Bucur sau George Bănică.



"Eu, când eram mic, nu am avut antrenor de portar. Nici mănuși nu aveam – foloseam mănuși de sudor. Dar tocmai asta m-a motivat să devin ceea ce sunt astăzi. Din 2000, de când am început să antrenez juniori și, mai târziu, seniori, am avut mereu un vis: să cresc viitoarea generație de portari.



Vreau să le ofer tinerilor ce eu nu am avut – o pregătire de calitate și un mentor dedicat, care să îi formeze pentru a ajunge la nivelul celor mai buni, cum este și Niță. Academia mea este locul unde tinerii portari pot învăța și evolua cu adevărat", a declarat Florin Tene, la emisiunea Poveștile Sport.ro, difuzată de VOYO și Sport.ro.