Ce echipa vrea Arsene Wenger sa preia dupa ce se va desparti de Arsenal, la vara! Englezii arunca bomba

Arsene Wenger a anuntat astazi ca se va desparti de Arsenal dupa 22 de ani. El va lasa libera banca tehnica a tunarilor la finalul sezonului.

Wenger va pleca de la Arsenal, dar nu se va retrage complet din fotbal. Publicatia britanica Goal.com scrie ca managerul francez este interesat de preluarea unei echipe nationale ori a unui post de director sportiv!



Wenger are 68 de ani si nu vrea sa renunte la pasiunea vietii sale, fotbalul.



In ultimele luni la Arsenal, Wenger spera sa castige Europa League si sa lase echipa calificata in UEFA Champions League.