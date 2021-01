Pe asta n-o vedea nimeni venind! :) Cu cine s-a pozat Anamaria Prodan in Dubai: "E si frumusel, arata bine!"

Anamaria Prodan si-a petrecut ultimele zile din 2020 alaturi de Reghe si de mai multi prieteni in Dubai.

In ajunul anului nou, impresarul s-a intalnit la o terasa cu Damjan Djokovic, fotbalistul lui CFR pe care il laudase in urma cu putin timp.



"De la CFR Cluj imi place de Djokovic. Ca fotbalist, vreau sa spun, desi el e si frumusel! Toti sunt frumosi. Fotbalistii, in general, sunt frumosi, barbati care arata bine. Au si sclipirea aia, a ramas asta de pe vremuri. Cand esti fotbalist, esti altfel", spunea Prodan la inceputul lui 2020.

Si Djokovic e fan Anamaria: "Daca eu sunt cel mai frumos fotbalist din Romania, Anamaria e cel mai frumos agent. Am cunoscut-o la Cluj, am avut placerea. E un impresar foarte bun, o doamna de treaba, stie despre ce e vorba in fotbal. Si e super fit! Am numai cuvinte de lauda despre ea. Eu sunt deschis pentru colaborari. Daca cineva poate sa ma ajute, poate sa-mi faca un jackpot!"



Djokovic nu a fost si la petrecerea de Revelion din Dubai, la care a participat insa Florin Bratu, antrenorul care a semnat recent un contract de reprezentare cu Anamaria.