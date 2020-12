"Da, l-am despartit de prima sotie!" Anamaria Prodan da TOT din casa! Cum l-a cerut de sot pe Reghecampf

Anamaria Prodan a facut dezvaluiri senzationale despre inceputurile relatiei sale cu Laurentiu Reghecampf.

Agentul FIFA a recunoscut ca a avut un rol determinant in despartirea antrenorului de fosta sa sotie si a povestit cum a fost intalnirea cu el dupa o perioada foarte lunga.

"Cumva, daca este sa o iei ad literam, da, i-am despartit. Noi ne-am reintalnit dupa 13 ani, vineri, si luni l-am cerut de barbat. L-am intrebat exact in ce perioada a vietii sale este. Ne-am zis: ‘ce facem? Ne-am pierdut o data, ne mai pierdem si a doua oara?!", a spus Prodan potrivit Kanal D.

Impresarul a explicat si cat de puternica este legatura dintre ea si Reghecampf si a dezvaluit gestul pe care il face antrenorul in fiecare zi: "Niciodata nu voi divorta si nici el de mine! Noi suntem suflete pereche. Este cel mai bun barbat pe care l-a lasat Dumnezeu pe Pamant. Imi aduce flori zilnic".

Anamaria a explicat si ca a iertat-o pe fosta sotie a lui Reghecampf, cu care a fost in conflict pentru mai mult timp si a dezvaluit ca in prezent are o relatie normala cu ea.

"Am depasit momentele acelea cu Mariana si avem o relatie decenta si normala. Eu iert, poate una dintre calitatile mele foarte mari este ca iert orice.

Ma gandesc ca la disperare oamenii fac multe lucruri. Ma gandesc ca, daca Dumnezeu mi-a dat atat de multa putere, iert. Nu uit de fiecare data, ca nu sunt atat de buna ca Iisus, dar incerc", a explicat Anamaria Prodan.