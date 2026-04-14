Unde se află cea mai tânără galerie din România. Copiii bat tobele și țin steagurile ridicate până la ultimul minut La meciurile Metalului Buzău, atenția se mută tot mai des și spre tribună. În timp ce multe galerii ies în evidență prin număr și zgomot, ”Vulturii” atrag atenția prin faptul că sunt o galerie formată din copii. Micii suporteri ai Metalului sunt prezenți constant la meciurile de acasă ale echipei.

Nu sunt cei mai gălăgioși suporteri din România, dar sunt, fără îndoială, printre cei mai speciali. Și cei mai tineri. La fiecare partidă de pe teren propriu, copiii din galeria Metalului bat tobele din primul, până în ultimul minut. Iar la finalul meciului, jucătorii Metalului vin de fiecare dată în dreptul galeriei să o salute.

Metalul Buzău, în play-out-ul ligii secunde Echipa pregătită de Vali Stan a încheiat pe locul 10 sezonul regulat al ligii secunde cu 32 de puncte. După 21 de etape, Metalul a bifat 10 victorii și două rezultate de egalitate, la care s-au adăugat nouă înfrângeri. În prima grupă a play-out-ului, Metalul a consemnat până în clipa de față trei din trei victorii, după 4-2 cu CS Dinamo, 4-1 cu ASA Tg. Mureș și 1-0 cu Câmpulung Muscel. Pentru Metalul Buzău urmează meciul cu Poli Iași de sâmbătă dimineață, de la ora 11:00.