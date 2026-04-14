VIDEO EXCLUSIV Unde se află cea mai tânără galerie din România. Copiii bat tobele și țin steagurile ridicate până la ultimul minut

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Nu mai este o surpriză.

TAGS:
Metalul Buzauliga 2galerie
Din articol

La meciurile Metalului Buzău, atenția se mută tot mai des și spre tribună.

În timp ce multe galerii ies în evidență prin număr și zgomot, ”Vulturii” atrag atenția prin faptul că sunt o galerie formată din copii. Micii suporteri ai Metalului sunt prezenți constant la meciurile de acasă ale echipei.

  • Vlcsnap 2026 04 14 18h06m50s561
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Foto: Sport.ro

Publicitate

Nu sunt cei mai gălăgioși suporteri din România, dar sunt, fără îndoială, printre cei mai speciali. Și cei mai tineri.

La fiecare partidă de pe teren propriu, copiii din galeria Metalului bat tobele din primul, până în ultimul minut. Iar la finalul meciului, jucătorii Metalului vin de fiecare dată în dreptul galeriei să o salute.

  • Vlcsnap 2026 04 14 18h11m05s318
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Foto: Sport.ro

Publicitate

Metalul Buzău, în play-out-ul ligii secunde

Echipa pregătită de Vali Stan a încheiat pe locul 10 sezonul regulat al ligii secunde cu 32 de puncte. După 21 de etape, Metalul a bifat 10 victorii și două rezultate de egalitate, la care s-au adăugat nouă înfrângeri.

În prima grupă a play-out-ului, Metalul a consemnat până în clipa de față trei din trei victorii, după 4-2 cu CS Dinamo, 4-1 cu ASA Tg. Mureș și 1-0 cu Câmpulung Muscel.

Pentru Metalul Buzău urmează meciul cu Poli Iași de sâmbătă dimineață, de la ora 11:00. 

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!