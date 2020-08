Comisia Anti-Doping a DECIS! Ce se intampla cu Paul Parvulescu dupa ce a declarat in direct ca s-a DOPAT

Oficialii Agentiei Nationale Anti-Doping au luat in final o decizie in cazul lui Paul Parvulescu.

Fotbalistul lui Clinceni se afla in direct la Gazeta Sporturilor cand a declarat ca a facut terapie cu injectii in vena in timp ce era jucatorul unui club din Romania. Procedura respectiva era incadrata la doping, iar ANAD l-a suspendat pe Parvulescu de pe 3 iunie.

Conform Gazetei Sporturilor, comisia ANAD a decis ca Parvulescu sa nu fie suspendat din activitatea sportiva, motivand ca nu exista suficiente dovezi care sa il incrimineze. Astfel, fotbalistul isi poate relua activitatea la echipa de club.

Decizia ar fi fost influentata in mare parte si de testul poligraf la care a fost de acord sa se supuna fundasul ilfovenilor.