Ilfovenii au avut șansa de a se apropia de locul doi, care asigură promovarea directă în Superligă, dar au smuls doar un rezultat de egalitate, cu un penalty transformat în finalul partidei.

Sepsi OSK - FC Voluntari 1-1. Corvinul, tot mai aproape de promovare!

Dimitri Oberlin a deschis scorul în minutul 79 pentru Sepsi, iar totul părea să se îndrepte spre victoria gazdelor. Ilfovenii au transformat prin Florian Haită un penalty în minutul 90+3 și au plecat cu un punct de la Sfântu Gheorghe.

Rezultatul o ajută pe Corvinul Hunedoara, care este și mai aproape de promovarea în Superligă. Echipa lui Florin Maxim s-a distanțat acum la zece puncte de primul loc de baraj, cu șase etape înainte de finalul sezonului.

Sepsi rămâne cu 54 de puncte și are cinci puncte în fața celor de la FC Voluntari, fiind mare favorită pentru al doilea loc ce asigură promovarea directă.

În următoarea etapă, Sepsi se va deplasa pe terenul ultimei clasate Chindia Târgoviște, singura echipă cu înfrângeri pe linie în play-off, în timp ce FC Voluntari va primi vizita celor de la Steaua București.

