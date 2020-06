ULTIMA ORA! Reactia lui Paul Parvulescu dupa scandalul in care a intrat in urma declaratiilor sale: "Vreau ca cer iertare unei singure persoane!"

Paul Parvulescu (31 ani) a fost suspendat de pe 3 iunie dupa o serie de dezvaluiri facute.

Dupa ce a dezvaluit in cadrul emisiunii GSP Live ca s-a dopat intravenos, Paul Parvulescu a intrat in atentia Agentiei Antidoping, care l-a pus sub investigatie.

Fotbalistul nu mai intra in planurile lui Ilie Poenaru cel putin pana pe 6 iulie, cand sunt programate urmatoarele audieri si va lipsi la 6 meciuri din playout.

Parvulescu a oferit o reactie pentru Gazeta Sporturilor, prima si ultima reactie conform spuselor sale despre scandalul care a izbucnit dupa dezvaluirile facute.

„In urma celor aparute in spatiul public vreau sa fac urmatoarele precizari: aceasta o sa fie prima si ultima mea declaratie pe acest subiect.

Am participat de-a lungul anilor la numeroase controale antidoping, niciodata nu s a pus problema sa fiu implicat intr-o asemenea postura. Nu am trisat niciodata si am respectat cu sfintenie regulamentele antidoping.

Fac apel la toti tinerii jucatori si nu numai, sa nu faca niciodata vreo gluma sau declaratie nefondata, nereala pe acest subiect pentru ca pot plati cu munca si sacrificiile de o viata. Ii respect pe cei de la ANAD si comisia care se ocupa de acest caz pentru ca au reactionat corect si profesionist. Am toata increderea ca situatia se va lamuri. Sunt oameni competenti, nu am nicio indoiala ca vor lua o decizie corecta si bazata de probe. Adevarul va iesi la iveala iar solutia nu poate fi decat favorabila mie.

Vreau sa-i cer iertare unei singure persoane pentru situatia in care am ajuns in urma acestei declaratii eronate: fiului meu Lucas, care astepta cu sufletul la gura meciul de sambata si care nu intelege de ce nu mai merg la antrenamente, desi campionatul urmeaza sa inceapa. Sper sa ma intorc cat mai curand pe teren.

Multumesc inca o data oamenilor care ma sustin si care stiu exact ce inseamna viata de sportiv. Am facut sacrificii mari de la varsta de 8 ani, mi-am vazut copii cate 5 minute cand s-au nascut, am stat departe de familie in tari straine, si tot timpul am fost un sportiv cu un comportament disciplinar”, a transmis Pirvulescu conform Gazetei Sporturilor.