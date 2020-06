Prima decizie in cazul de dopaj al lui Paul Parvulescu! Ce a decis ANAD si ce se va intampla cu jucatorul

Paul Parvulescu a fost suspendat din cauza dopajului.

Paul Parvulescu, jucator la Academica Clinceni, a fost suspendat pentru o perioada nedeterminata. Jucatorul a spus in urma cu ceva timp ca pe parcursul carierei a facut injectii in vena.

Reprezentantii Agentiei Nationale Anti Doping au avut o videoconferinta cu jucatorul, iar verdictul va fi dat peste 5 zile, anunta Gazeta. Momentan, fostul jucator de la FCSB nu are voie nici macar sa se antreneze cu echipa.

Astfel, Parvulescu va rata sigur primul meci de la revenirea Ligii 1. Academica Clinceni joaca cu FC Voluntari pe 13 iunie, de la ora 14:30. Cele doua se afla in lupta directa pentru evitarea retrogradarii.

"El mi-a zis ca a facut acea declratie in gluma si ca va demonstra la Comisie. Mi-a zis ca e mai mult un dopaj cu vitamine. El trebuie sa isi asume ce a declarat. Dar problema e alta. De ce sa nu il lasi sa se antreneze?

El nu are voie sa se antreneze acum. Pana il judeci, lasa-l sa se pregateasca, ii iei dreptul la munca. El pierde pregatire, iar daca pe 10 iunie, parca atunci va fi audiat, va fi declarat nevinovat, va treui sa o ia de la capat cu pregatirea.

Ce, e in concediu de odihna? E in concediu medical? Lasa-l sa se antreneze, ca nu e ca si cum a omorat pe cineva si daca vine la antrenament exista riscul sa mai omoare pe cineva. E vorba de o treaba care s-a intamplta cu foarte multi ani in urma.", a spus Ilie Poenaru pentru sursa citata.