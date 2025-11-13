Vestiarele stadionului din Cernavodă au fost cuprinse de flăcări astăzi. Trei autospeciale de stingere ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) au fost necesare în intervenția de la fața locului.

Stadionul din România, în flăcări

Cauza incidentului a fost un scurtcircuit la cablurile electrice, după cum informează ISU Constanța, citat de publicația locală ziuaconstanta.ro.

Sauna și dușurile au ars pe o suprafață de 25 de metri pătrați, potrivit informațiilor furnizate de către salvatori.

Incendiul nu a fost încă stins. Din fericire, până la acest moment nu există informații cu privire la existența unor victime.

Axiopolis Cernavodă, echipa locală care evoluează pe arena afectată de flăcări

Pe arena „Ideal” din Cernavodă își dispută meciurile, în mod obișnuit, echipa locală Axiopolis Cernavodă. Gruparea ocupă poziția a 8-a din Liga 3, Seria 3.

Stadionul „Ideal” are o capacitate de 721 de locuri și a trecut prin lucrări de modernizare între anii 2020-2022.

Axiopolis Cernavodă - Dinamo 2, scor 3-1, a fost ultimul meci disputat pe arena respectivă înaintea incendiului provocat în această seară, joi, 13 noiembrie.

Modernizarea arenei a costat două milioane de euro, achitate din bugetul local. Printre dotările stadionului se numără nocturna și sistemul de irigare.

