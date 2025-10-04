Rapid are 22 de puncte după 11 etape și este pe locul patru. Cu o victorie în meciul cu Farul Constanța, giuleștenii pot urca, temporar, pe primul loc în Superliga României, cel puțin până la meciul dintre FCSB și Universitatea Craiova.



De partea cealaltă, Farul Constanța are 15 puncte și trage la play-off. Este pe locul opt, la trei puncte Unirea Slobozia, ultima din ”TOP 6”.



Rapid - Farul Constanța, ora 20:30, LIVE TEXT



Rapid vine după un succes în derby-ul cu Petrolul, scor 1-0, în timp ce Farul are două rezultate de egalitate în ultimele două partide, cu Unirea Slobozia și Dinamo, ambele încheiat cu 1-1.



Două victorii, două remize și o înfrângere au înregistrat bucureștenii pe teren propriu în acest sezon. De partea cealaltă, dobrogenii au câștigat una dintre cele șase deplasări din ediția în curs (26 iulie 2025, FCSB - Farul 1-2), iar de alte două ori au terminat la egalitate.



Giuleștenii au cea mai bună apărare din campionat, doar opt goluri primite, în timp ce constănțenii au primit gol în toate cele 11 etape.



De la revenirea giuleștenilor pe prima scenă din 2021, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 12 ori, bucureștenii au câștigat de trei ori, dobrogenii s-au impus de cinci ori, iar alte patru partide s-au terminat la egalitate.

