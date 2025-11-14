Petre Grigoraș, antrenorul grupării Axiopolis Cernavodă, a vorbit despre pagubele pe care le-a suferit formația sa, în urma incendiului de joi seară de la arena „Ideal”.

Petre Grigoraș, detalii despre amploarea incendiului de la Cernavodă

Fost tehnician în Superliga la echipe precum CFR Cluj, Pandurii Târgu Jiu, Farul Constanța sau Oțelul Galați, Grigoraș a explicat că incendiul a fost atât de puternic încât vestiarul a fost distrus aproape în totalitate.

„Ne-am dus, ne-am schimbat. În mod normal, trebuia să facem antrenamentul pe terenul central, dar era destul de moale. Așa că am plecat spre cealaltă parte, după terenul 2, lăsându-l pe magazioner acolo. Avem o mică saună în zonă, ca să facem o ușoară recuperare după antrenament.

Când ne-am întors, am găsit sauna în flăcări. Cred că a fost un scurtcircuit în zona respectivă, iar focul s-a extins imediat și la vestiarul băieților. Aproape totul a fost distrus. Vă dați seama, pompierii au reușit până la urmă să intre pe geam. Au fost vreo 2-3 norocoși care au mai salvat câte ceva, în rest a ars totul.

Echipamentul clubului era în partea cealaltă, așa că nu a fost afectat atât de tare. A fost un fum de nedescris. Nici astăzi locul nu arată bine. Momentan nu cred că se mai poate desfășura activitate acolo”, a declarat Petre Grigoraș, conform sptfm.ro.

Stadionul din Cernavodă, în flăcări

Vestiarele stadionului din Cernavodă au fost cuprinse de flăcări joi seara. Trei autospeciale de stingere ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) au fost necesare în intervenția de la fața locului.

Cauza incidentului a fost un scurtcircuit la cablurile electrice, după cum informează ISU Constanța, citat de publicația locală ziuaconstanta.ro.

Sauna și dușurile au ars pe o suprafață de 25 de metri pătrați, potrivit informațiilor furnizate de către salvatori. Din fericire, nu au existat victime.

Axiopolis Cernavodă, echipa locală care evoluează pe arena afectată de flăcări

Pe arena „Ideal” din Cernavodă își dispută meciurile, în mod obișnuit, echipa locală Axiopolis Cernavodă. Gruparea ocupă poziția a 8-a din Liga 3, Seria 3.

Stadionul „Ideal” are o capacitate de 721 de locuri și a trecut prin lucrări de modernizare între anii 2020-2022.

Axiopolis Cernavodă - Dinamo 2, scor 3-1, a fost ultimul meci disputat pe arena respectivă înaintea incendiului provocat joi seară, pe 13 noiembrie.

Modernizarea arenei a costat două milioane de euro, achitate din bugetul local. Printre dotările stadionului se numără nocturna și sistemul de irigare.

