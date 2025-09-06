Mihai Stoica anunță ce se întâmplă cu Vlad Chiricheș

Campioana trebuie să stabilească până luni și lista finală pentru campionat. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, anunță că Vlad Chiricheș ar urma să fie scos și din lotul de Superliga.



Oficialul de la FCSB spune însă că va aștepta până luni pentru a-l scoate pe Vlad Chiricheș de pe lista LPF. Mihai Stoica explică și ce l-ar putea determina pe Gigi Becali să se răzgândească până atunci.



"Chiricheș a fost scos de pe lista UEFA și urmează să fie scos de pe lista de Liga 1, luni. Nu-mi aparține decizia, nu pot să fac altceva. N-am discutat cu el despre o poziție în club.

Și anul trecut am avut subiectul ăsta. Până la urmă, s-a răzgândit. Eu aștept până luni. N-am operat în listă. Nici nu puteam să operez. Dacă se întâmplă ceva până luni cu vreun jucător?!", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Vlad Chiricheș, înlocuit în minutul 29 al meciului cu CFR Cluj, după ce a gafat la golul de 1-0 al ardelenilor, a fost scos de pe lista UEFA pentru meciurile din faza principală Europa League. În locul său a fost trecut Joyskim Dawa, nerefăcut încă după accidentarea gravă suferită în primăvară.

Revenit la formația bucureșteană, în iulie 2023, fostul internațional a adunat următoarele cifre, la FCSB, grupare pentru care a evoluat și în perioada ianuarie 2012 – august 2013: 123 de meciuri, 5 goluri, 3 pase de gol.

