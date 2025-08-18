Saga transferului lui Florinel Coman la Al-Gharafa, pentru care FCSB trebuia să încaseze 5,25 milioane de euro, este departe de a se fi încheiat. Banii nu au ajuns nici acum în conturile campioanei României, însă Gigi Becali este mai sigur ca niciodată că își va recupera suma la TAS.



Litigiul a pornit după ce oficialii din Qatar au pretins că au fost victimele unui atac cibernetic și au virat din greșeală banii într-un cont din Vietnam. Cazul a ajuns la FIFA, care a dat dreptate clubului român, obligându-i pe cei de la Al-Gharafa la plata a 6 milioane de euro, plus penalizări de 400.000 de euro. Acum, toate privirile sunt ațintite spre Tribunalul de Arbitraj Sportiv, care va oferi o decizie finală până pe 30 august.



Becali: "Banii îi luăm cu siguranță"



Patronul de la FCSB a explicat la PrimaSport de ce este convins că va avea câștig de cauză și a subliniat că legea nu lasă loc de interpretări.



"Acum, în august, se dă sentinţa, până la sfârşit... Banii îi luăm cu siguranţă. Nici măcar nu poţi să zici că există blaturi, că se mai întâmplă, dar aici este lege. În Elveţia este lege, adică nu că interpretează judecătorul, este lege. Până când banii intră în contul beneficiarului, plătitorul răspunde de ei. Nu mă interesează ce fac până nu intră banii la mine în cont, e lege şi niciun judecător nu poate interpreta", a zis Gigi Becali.



De la plecarea de la FCSB, Florinel Coman a jucat în 19 meciuri pentru Al-Gharafa, marcând 3 goluri. Ulterior, a fost împrumutat în Serie A, la Cagliari, unde a înscris o singură dată în 9 apariții.

