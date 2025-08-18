UEFA a anunțat loturile celor două formații pentru confruntarea de joi, însă cu mențiunea că Aberdeen și FCSB au posibilitatea de a face două modificări până miercuri seara.

Lotul lui FCSB pentru dubla cu Aberdeen din play-off-ul Europa League



La fel ca la dubla cu Drita, FCSB mizează pe Malcom Edjouma, "reactivat" după ce în startul sezonului fusese trecut pe lista de transferuri și exclus de pe listele LPF și UEFA.



De pe lista UEFA a lui FCSB, Adrian Șut este singurul jucător în pericol de suspendare. Mijlocașul a încasat două cartonașe galbene în dubla cu Drita și va rata returul cu Aberdeen în cazul în care va fi avertizat la meciul din Scoția.



Portari : Târnovanu, Udrea, Zima

: Târnovanu, Udrea, Zima Fundași : Crețu, Graovac, Dăncuș (lista B), Kiki, M. Popescu, Chiricheș, Pantea, Ngezana, Radunovic

: Crețu, Graovac, Dăncuș (lista B), Kiki, M. Popescu, Chiricheș, Pantea, Ngezana, Radunovic Mijlocași : Șut, Lixandru, Edjouma, Politic, Olaru, Cisotti, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian

: Șut, Lixandru, Edjouma, Politic, Olaru, Cisotti, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian Atacanți: Alibec, Bîrligea, Tănase, Miculescu, Toma (lista B)



Aberdeen nu și-a trecut noua achiziție pe lista UEFA

Aberdeen, calificată direct în play-off-ul Europa League din postura de câștigătoare a Cupei Scoției, a trimis către UEFA lotul pentru dubla cu FCSB. De pe listă lipsește ultima achiziție Marko Lazetić (21 de ani), atacantul sârb transferat azi de la AC Milan.

