Florin Tănase și Darius Olaru, doi dintre cei mai importanți jucători din vestiarul lui FCSB, au primit critici din partea lui Gigi Becali după derby-ul cu Rapid. În cazul căpitanului, omul de afaceri se arată nemulțumit de numeroasele dueluri pierdute.

Darius Olaru, avertizat de Gigi Becali înainte de Aberdeen - FCSB



Becali insistă că FCSB trebuie să îl forțeze pe Darius Olaru în următoarele meciuri pentru a-l aduce la forma de dinainte de accidentare, însă avertizează că mijlocașul va fi înlocuit din nou la pauză dacă va face o repriză modestă împotriva lui Aberdeen, joi, în play-off-ul din Europa League.



Tot o repriză a rezistat Darius Olaru și în derby-ul cu Rapid. În locul său a fost introdus Baba Alhassan.



"Olaru a dezamăgit. Niciun duel nu a mai câștigat. Trebuie neapărat să-și revină. El e piesa principală de la echipa asta și trebuie să-și revină. Asta e concluzia mea.



Olaru trebuie să joace număr 10 și să facă tot jocul. Tănase e tot număr 10, dar Tănase are o anumită indolență, nu e războinic. Așa că ai nevoie de un jucător acolo care să facă diferența cu goluri, pase de gol, așa cum a fost Olaru. Și așa cred că va fi din nou.



El va juca împotriva lui Aberdeen. Trebuie să-l forțăm să-și revină pentru că e un jucător esențial în echipa asta.

(n.r - Întrebat dacă Olaru ar trebui lăsat măcar 70 de minute pe teren) La mine nu există timp. Eu am altă concepție și merg cu ea până la capăt: nu are timp FCSB să facă experimente nici dacă îl cheamă Olaru, nici dacă îl cheamă Messi. Te schimb și gata. N-am eu timp de tine! Echipa nu are timp de nimeni", a spus Gigi Becali, la Fanatik.

FCSB, 5 puncte în primele 6 etape, la fel ca anul trecut

FCSB a făcut un egal cu gust de înfrângere cu Rapid! Pentru că a „reușit“ să conducă, fără emoții la un moment dat, cu 2-0, pentru ca, la final, tabela să afișeze 2-2!

Așadar, criza FCSB-ului din acest debut de sezon se prelungește. Iar asta fix înaintea dublei cu Aberdeen (Scoția) din play-off-ul Europa League. Prima manșă e programată pentru joi, ora 21.45, în Scoția.

Odată cu acest egal în fața Rapidului, FCSB se confruntă cu o situație bizară! Pentru că, dacă ne uităm în clasament, are fix același număr de puncte, după șase etape, ca anul trecut.

Concret, în campania 2024-2025, după șase runde, FCSB avea doar 5 puncte și ocupa locul 13 în ierarhia Superligii. Acum, după șase etape, FCSB a ajuns, din nou, la 5 puncte și ocupă același loc 13!

