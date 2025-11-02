În ultimele meciuri, FCSB a mizat pe Ionuț Cercel în centrul defensivei, iar prestațiile fundașului cumpărat de la Farul Constanța l-au mulțumit pe Becali.

Gigi Becali: "Să vedeți ce va juca Stoian!"



În plus, după victoria cu U Cluj, scor 2-0, Gigi Becali a anunțat că atacantul Alexandru Stoian va primi tot mai multe minute în momentul în care FCSB își va asigura accederea în play-off. Omul de afaceri a dezvăluit și ce i-a spus Florin Tănase despre Alexandru Stoian.



"Nu va rămâne problema jucătorului U21. Stai puțin să fiu eu sigur de play-off și să vezi ce joacă Stoian. Tănase mi-a zis: 'Am dubii că e mai bun ca mine'. Așa mi-a zis Tănase de Stoian. Dacă Tănase spune asta, înseamnă că vede ceva la el. Bine, poate exagerează puțin, dar faptul că își permite să spune asta înseamnă că Stoian e valoros.



Contra lui U Cluj a jucat foarte bine Cercel, iar Ngezana nu i-a dat situație prea multă. Cercel pasează frontal, dar nu i-a dat siguranță Ngezana", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

Cu puțin peste 200 de minute în acest sezon, Alexandru Stoian (17 ani) se poate lăuda cu două goluri și o pasă decisivă în tricoul lui FCSB. Atacantul cumpărat de la Farul a fost doar de două ori titular în campionat.

