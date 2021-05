"Pot sa arate altceva in retur! Cererea lor e un pic fortata!" Reactia lui Ogararu dupa scandalul de la finalul partidei din barajul de promovare

Mostistea Ulmu au cerut rejucarea meciului, iar Ogararu a raspuns.

Steaua a reusit sa o invinga in deplasare pe Mostistea Ulmu cu scorul de 2-0 si are prima sansa la ajungerea in finala barajului contra castigatoare dintre CS Afumati si FCSB II.

La finalul partidei, Mostistea Ulmu a dorit rejucarea meciului, dupa decizia arbitrului de a acorda penalty in minutul 46 in favoarea Stelei.

Oficialii ros-albastrilor au reactionat rapid, spunand ca nu se pune problema ca meciul sa se rejoace, punctand ca adversarii lor au sansa de a-si lua revansa in retur.

"Imi pare rau sa aud lucrul acesta. Eu cred ca a fost un meci foarte aprig disputat, cu ocazii de ambele parti. Au fost cateva faze incinse, poate si controversate. Acestea cu rejucarea meciului si cu arbitrajul pro Steaua, cred ca e putin fortata. Important este, din punctul meu de vedere, sa stie sa si piarda. Este o mansa retur in care poate sa arate, din nou, aceeasi forma si sa duca lupta pana la sfarsit.

Nu cred ca luam in calcul asa ceva, nu cred ca se poate lucrul acesta. E o calificare in doua manse. Cand a fost gandit acest sistem, s-a luat in calcul faptul ca se joaca acasa si in deplasare. Am avut un teren destul de dificil, o mocheta care nu stiu daca e potrivita pentru nivelul la care trebuie sa jucam. Cu toate acestea ne-am adaptat, nu acuzam nivelul terenului. Ne-am adaptat, am jucat asa cum a trebuit. Cred ca acelasi lucru ar trebui sa faca si ei, sa se adapteze si sa castige meciul pe teren.

Arbitrii mai fac greseli. Si noua ni s-a intamplat de multe ori si nu am cerut rejucarea meciului. Cine face genul acesta de acuzatii greseste. Nu face parte din valorile noastre sa mergem sa influentam arbitrajul. Ba din contra, dorim sa fie arbitraje echitabile si meciul sa se transeze pe valoare. Greseala este omeneasca. Dorim sa ne uitam pe reluari. Si noi avem cateva faze care ni s-au parut cu decizii gresite. Dar, in febra meciului, in mobilitatea fazei, putem sa ne inselam”, a spus George Ogararu pentru Digi Sport

