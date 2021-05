"Nu ne prezentam la retur! Ne retragem din fotbal!" Scandal monstru dupa erorile de arbitraj din meciul Mostistea Ulmu - Steaua

Steaua a castigat meciul tur din prima faza a barajului de promovare in Liga 2.

Echipa lui Daniel Oprita s-a impus cu 2-0 in fata celor de la Mostistea Ulmu, care a terminat meciul in inferioritate numerica. Mai mult, ros-albastrii au primit un penalty inventat, iar oficialii clubului din Calarasi s-au aratat extrem de nemultumiti.

Patronul echipei din Ulmu, Vasile Tirsolea, a declarat ca Steaua ar trebui sa ceara rejucarea partidei, amenintand ca, in caz contrar, Mostistea nu se va prezenta la retur.

"Daca nu se cere rejucarea sau daca echipa adversa nu cere din propria initiativa rejucarea, noi nu ne prezentam la retur. Ar trebui sa ceara din onoare si din cinstea evenimentului care s-a sarbatorit ieri, castigarea Cupei Campionilor Europeni de catre Steaua Bucuresti, la Sevilla.

Le reprosez in primul rand un penalty unde nu a fost contact si a influentat rezultatul si eliminarea unui jucator pentru un singur galben. S-a inventat un galben care nu a existat! Avem analist video care a vizionat meciul si nu exista niciun alt cartonas galben la Acasandrei!

Nu numai ca nu ne prezentam la urmatorul meci, nu ne mai prezentam la fotbalul romanesc niciodata! Un proiect cinstit in fotbalul romanesc este sortit esecului! S-a vazut exact despre ce e vorba! Si nu vorbesc acum la cald, pentru ca nu sunt un tip temperamental caruia sa i se involbureze sangele la orice meci.

Ma asteptam ca arbitrul sa tina cu echipa mai cu brand, dar nu ma asteptam sa se intample asa ceva. Nu am discutat cu arbitrii. In timpul meciului, am incercat sa ii spun arbitrului aditional ca voi retrage echipa de pe teren, pentru ca dupa ce am vorbit cu jucatorul si cu analistul video si am vazut ca nu exista un prim galben acordat jucatorului eliminat, asta a fost hotararea si nu a fost un impuls de moment.

Nu am retras echipa de pe teren din respect pentru spectatorii din toata tara care au urmarit acest meci si din respect pentru fanii echipei CSA care au venit si si-au incurajat echipa, dar asa meritau. Sincer, nu am mai vazut! Am jucat la Liga 4, in judet, ani de zile, am umblat in toate satele judetului Calarasi, dar asa ceva nu am mai pomenit", a spus Vasile Tirsolea dupa meci.

Returul dintre Steaua si Mostistea Ulmu este programat weekend-ul viitor, iar invingatoarea se va duela cu castigatoarea duelului dintre FCSB 2 si CS Afumati pentru un loc in Liga 2.