In ce conditii se joaca barajul dintre Mostistea Ulmu si Steaua! Cum arata stadionul pe care se disputa meciul tur

Meciul tur dintre Mostistea Ulmu si Steaua se disputa pe un teren sintetic.

Partida din semifinalele barajului de promovare in Liga 2 se joaca la Baza sportiva Academia Ilie Nastase (fosta Vointa).

Suprafata de joc este una sintetica, iar jucatorii ambelor echipe sunt nevoiti sa poarte adidasi specifici in loc de ghete cu crampoane.

Baza sportiva este detinuta de Ilie Nastase. In 1999, fostul tenismen a primit in folosinta gratuita, un teren aflat in proprietatea publica a statului si in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului.

Pe 3 aprilie 2012, presa scria ca Ilie Nastase intra in posesia Clubului Sportiv Vointa, dupa aproximativ 13 ani de procese si dupa ce se prezentase la fata locului cu un executor judecatoresc, jandarmi si bodyguarzi, dar si cu Brigitte Sfat (logodnica sa la acel moment, cu care avea sa se casatoreaca doua luni mai tarziu), care s-a certat aprig cu fostii proprietari ai bazei, care nu voiau sa elibereze baza.

De la finalul anului 2018, cele doua terenuri ale bazei sportive au fost inchiriate de Ciprian Marica, arena centrala fiind renovata de fostul fotbalist.

Tweet Steaua Citeste si: