Penalty scandalos primit de Steaua! Ce a putut sa faca arbitrul la o faza la care nu a fost absolut nimic! Gafa de arbitraj si in final

Steaua si-a dublat avantajul in meciul cu Mostistea Ulmu dintr-o lovitura de la 11 metri.

Emilian Pacionel a cazut usor in careul celor de la Mostistea Ulmu si a obtinut o lovitura de la 11 metri.

La doar 15 secunde de la debutul reprizei secunde, arbitrul de centru, Ionita, a aratat punctul cu var si a acordat penalty pentru Steaua, desi stelistul se incurcase in propriul dribling.

Mijlocasul stelist a executat si lovitura de la 11 metri si a reusit sa dubleze avantajul pe tabela.

O alta greseala majora de arbitraj a fost facuta spre finalul meciului, cand stelistii au reusit sa inscrie prin Mihalache. Arbitrul asistent a indicat offside si golul a fost anulat, desi pe reluari s-a vazut ca fotbalistul se afla in pozitie regulamentara de joc.

Daca vor trece de echipa din Calarasi, stelistii o vor infrunta in a doua etapa a barajului pe invingatoarea dintre FCSB 2 si CS Afumati, duel in care jucatorii lui Gigi Becali debuteaza duminica, de la ora 11:45, in deplasare.

