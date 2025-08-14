Deși patronul roș-albaștrilor l-a exclus complet din lot, fotbalistul refuză să părăsească echipa fără a primi compensații financiare, agățându-se de contractul prelungit automat după câștigarea titlului.



Gele ține de contractul de 10.000 € lunar



Ajuns la campioana României de la Unirea Slobozia, Gele (32 de ani) avea o înțelegere valabilă pe șase luni, dar performanța echipei i-a activat automat prelungirea pentru încă un sezon, cu același salariu de 10.000 de euro pe lună. Acum, deși nu a fost inclus pe listele pentru campionat și cupele europene și a ratat cantonamentul din Olanda, francezul este decis să nu renunțe la banii care i se cuvin.



Gigi Becali încearcă să forțeze o reziliere fără costuri, însă Gele nu ia în calcul o plecare fără a fi despăgubit, susține Digisport. Atacantul a refuzat deja ofertele mai multor cluburi din SuperLiga, printre care UTA, Farul și Hermannstadt, preferând să aștepte o ofertă concretă de la conducerea FCSB pentru încetarea colaborării.



Situația sa este singulară în lotul campioanei. În timp ce alți jucători intrați în dizgrația patronului, precum Marius Ștefănescu sau Alexandru Băluță, au acceptat deja să plece la alte echipe, Jordan Gele rămâne ultimul "rebel" care îi dă bătăi de cap lui Gigi Becali, blocând un loc în lot și punând presiune pe finanțatorul care spera să scape de el fără cheltuieli suplimentare.