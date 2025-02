La Buzău a debutat și atacantul Jordan Gele (32 de ani), adus în urmă cu câteva zile de la Unirea Slobozia. Acesta a fost aproape să înscrie în primul lui meci pentru FCSB.



Jordan Gele, discurs războinic după debutul la FCSB



Jordan Gele are contract cu FCSB doar până la vară, dar vrea să îl forțeze pe Gigi Becali să-i ofere prelungirea:



"Am simțit un pic de presiune, a fost primul meci. Toată lumea așteaptă ceva de la mine. Sunt foarte fericit pentru că am câștigat. A fost un meci dificil din cauza terenului. Cel mai important este că am câștigat. La început chiar nu știam dacă o să jucăm, sau nu. Indiferent de condiții, trebuie să dăm 100% și să câștigăm. Asta am făcut.



Nu cred că mi-au acordat golul, e păcat că n-am înscris acolo, dar importante sunt cele trei puncte. Cred că a fost primul meu meci oficial pe zăpadă, o experiență interesantă (râde). M-au trecut multe sentimente după transferul la FCSB. Am fost la Salonic, am stat cu echipa, am avut multe trăiri. Sunt mândru de acest transfer. O să dau tot ce pot în aceste patru luni, e cel mai bun club din România.



Sunt încrezător, muncesc din greu, iar cei de aici au încredere în mine. Deci trebuie să dau tot ce pot. PAOK e o echipă foarte puternică, sper să ne calificăm mai departe", a spus Gele, după Gloria Buzău - FCSB 0-2.



FCSB, victorie pe zăpada de la Buzău



Campioana s-a impus cu 2-0 pe terenul nou-promovatei Gloria Buzău, pe un gazon complet alb. În urma acestui rezultat, FCSB revine pe primul loc în campionat.



FCSB a înscris la Buzău după pauză. Oaspeții au dezamăgit în prima parte, dar s-au trezit la reluare. Florin Tănase a deschis scorul, în minutul 68, din penalty. Gele a fost aproape să înscrie la debut, în minutul 75, dar până la urma șutul său a generat autogolul lui Turda.



S-a terminat 2-0 pentru FCSB, care ajunge la 49 de puncte. Universitatea Craiova va încheia etapa pe locul 2, cu 48 de puncte. CFR Cluj completează podiumul, cu 47 de puncte. Elevii lui Dan Petrescu s-au încurcat astăzi la Iași, unde au remizat cu Politehnica, scor 1-1.



Clasament Liga 1



În etapa următoare, liderul FCSB va primi vizita rivalilor de la Dinamo. Se anunță un derby extrem de încins, având în vedere cât de strâns e clasamentul în zona de play-off.



Până la derby-ul cu Dinamo, FCSB va juca și returul cu PAOK Salonic din play-off-ul UEFA Europa League. Campioana a câștigat în tur, scor 2-1, astfel că are prima șansă pentru calificarea în optimi. Meciul retur va avea loc joi, pe Arena Națională.