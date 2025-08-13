În tur, roș-albaștrii s-au impus cu scorul de 3-2, după ce au fost conduși cu 2-0 până în minutul 64.

Cinci crime în doar două zile la Priștina înainte de Drita - FCSB

Meciul se anunță a fi unul tensionat pentru campioana României, care are nevoie de un rezultat pozitiv pentru a se califica în play-off-ul Europa League. În cazul în care va pierde cu Drita, FCSB va retrograda în Conference League.

Înaintea meciului de la Priștina, Gigi Becali anunțase că își va trimite gărzile de corp în Kosovo, de teamă că ar putea apărea anumite incidente. Patronul de la FCSB spunea că va trimite 20 de bodyguarzi pentru a-i proteja pe roș-albaștri, deoarece a primit informații că fanii kosovari s-ar putea răzbuna pentru incidentele petrecute la meciurile echipelor naționale, atunci când reprezentativa kosovară a părăsit terenul invocând scandări xenofobe și a pierdut la masa verde.

”Nu vreau să îi întărât, dar am înțeles că au vorbit că am spus eu nu știu ce. Eu nu am spus nimic și nici nu voi spune, pentru că nu vreau să întărât. Nu vreau să instig la violență! Și așa, am înțeles că trebuie să mergem cu bodyguarzi, o să trimit vreo 20 de bodyguarzi în Kosovo. Așa zic ăștia, că e violență acolo. O să trimit în Kosovo 20 de bodyguarzi, că așa trebuie.

Așa am înțeles, că cei de acolo au amenințat. Nu vorbesc nimic, nu vreau să spun nimic pentru că cei de acolo sunt foarte răi”, a spus Gigi Becali zilele trecute.

Chiar dacă încă nu se cunosc intențiile fanilor lui Drita pentru meciul cu FCSB, un lucru este cert: autoritățile sunt în alertă în Priștina. Presa kosovară relatează că, în Priștina și în apropiere de capitala din Kosovo, s-au petrecut cinci crime în doar două zile.

Duminică seară, un bărbat l-a împușcat mortal pe un altul chiar în fața familiei sale. Chiar dacă suspectul a fost identificat, acesta nu a fost încă prins, iar poliția din Kosovo a apelat la ajutorul cetățenilor pentru a-l captura pe individul periculos. Autoritățile au făcut publice informațiile suspectului principal, precum și fotografii cu acesta, însă, până la această oră, bărbatul nu a fost găsit.

”În decurs de doar două zile, țara a fost șocată de uciderea a cinci persoane. Pe lângă crima din Hajvali, duminică, 10 august, trei persoane au fost ucise în Gjilan, iar o altă persoană a fost înjunghiată în Prizren”, a scris Telegrafi.

