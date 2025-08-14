Fostul internațional consideră că începutul slab de sezon este un indicator clar al problemelor din jocul echipei.



Înaintea partidei din Kosovo, programată joi, de la ora 21:00, Marica a oferit declarații în exclusivitate la PRO TV (SPORT.RO). "După începutul ăsta e greu să dai verdicte, mai ales optimiste. Nu-i văd să aibă un parcurs mai lung în Europa League anul acesta, ăsta e adevărul după ce am văzut până acum", a spus fostul atacant.



"Cu un 3-0, jumătate din păcate se șterg"



Totuși, Marica a subliniat că o victorie categorică în fața celor de la Drita ar putea schimba radical moralul echipei și percepția suporterilor, în ciuda parcursului dezastruos din ultima perioadă, marcat de înfrângerea din campionat cu Unirea Slobozia, scor 0-1.



"Ei pot întoarce perioada asta proastă. Cu un 3-0 cu Drita, deja jumătate din păcate se uită, se șterg", a adăugat el.



Analiza lui Marica a atins și un punct sensibil pentru fotbalul românesc, recunoscând prăpastia uriașă dintre cluburile autohtone și elita continentală. Întrebat dacă Liga Campionilor a devenit o țintă nerealistă, răspunsul său a fost fără echivoc: "Da, categoric, Champions League e o pălărie mult prea mare pentru echipele românești. Și oricum era, indiferent dacă treceam sau nu de Shkendija", a zis Marica.



FCSB a câștigat meciul tur cu Drita, scor 3-2, după ce a fost condusă cu 0-2 pe Arena Națională.

