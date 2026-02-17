„Câinii” s-a înțeles cu atacantul care are 46 de meciuri în tricoul echipei naționale, după cum a anunțat Andrei Nicolescu.

George Pușcaș vine din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de turcii de la Bodrum din vară.

Basarab Panduru consideră că Dinamo a dat lovitura cu Pușcaș

Fostul component al „Generației de Aur” a vorbit despre fotbalistul de 29 de ani pe care îl vor aduce roș-albii.

Basarab Panduru e de părere că George Pușcaș este peste cei doi atacanți pe care îi are Dinamo la dispoziție în acest moment: Mamoudou Karamoko și Alexandru Pop.

„Mie îmi place. Deşi te întrebi când a jucat ultima dată, la Bodrum, cred că în mai, iunie. Are opt goluri marcat.

(n.r.- E relevant?) E singurul moment când poţi să-l aduci. Ăştia sunt nişte jucători care dacă joacă, dacă dau goluri... Eu cred că da, poate să ajute. Nu sunt puţine luni de n-a jucat, dar cu cine să compari? Cred că e mai bun decât Karamoko şi Pop la un loc.

Nu-l mai prinzi, ăsta este momentul, s-a ivit şi trebuie să-l prinzi. Contractul e pe un an şi jumătate. (...) Mi se pare că e un jucător în plină forţă, are putere. Felul lui îmi dă impresia că ar putea să facă ceva”, a declarat Basarab Panduru la Prima Sport.

George Pușcaș nu a mai înscris de aproape un an

Atacantul vine liber de contract după despărțirea de Bodrum FK și a acceptat un salariu mai mic pentru a reveni în prim-plan.

Totuși, vârful nu a mai jucat un meci oficial din 1 iunie 2025 și va avea nevoie de timp pentru a intra în planurile antrenorului Zeljko Kopic.

Ultimul gol marcat de Pușcaș datează din 28 martie 2025, într-un meci cu Fenerbahçe, din penalty. Ultima reușită din acțiune a venit pe 21 februarie 2025, contra lui Hatayspor.