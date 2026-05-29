Kurt Zouma a semnat în septembrie 2025 cu formația din Gruia și a plecat după doar patru luni.

Deși transferul său fusese văzut ca o lovitură importantă pentru CFR, experiența s-a încheiat rapid, iar Zouma a ajuns în februarie la Al-Wasl, în Emiratele Arabe Unite.

Zero minute în Arabia Saudită după aproape patru luni

Deși au trecut aproape patru luni de la semnarea contractului, Kurt Zouma nu a debutat nici până acum pentru Al-Wasl. Clubul a avut la dispoziție 10 meciuri oficiale în acest interval, însă francezul nu a bifat niciun minut.

Zouma s-ar fi confruntat din nou cu probleme medicale, motiv pentru care nu a putut fi utilizat. Rămâne de văzut dacă formația din Emirate va continua colaborarea cu el în perioada următoare.

Chiar și fără aportul său, Al-Wasl a încheiat sezonul pe locul 3, cu 48 de puncte. Formația a fost la 10 puncte de Al Ahli și la 20 de liderul Al Ain, echipă la care evoluează și românul Adrian Șut.

Zouma se află la a doua experiență în zona Golfului, după un împrumut anterior la Al-Orobah. În CV-ul său rămân cluburi importante precum Saint-Etienne, Chelsea, Everton, Stoke City și West Ham.