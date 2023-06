Olimpia MCMXXI, club înființat de suporterii echipei fanion din județul Satu Mare, a câștigat play-off-ul Ligii 4 Elite și s-a calificat astfel în barajul de promovare în Liga 3, acolo unde va evolua împotriva campioanei din Sălaj, Luceafărul Bălan.

În ultima etapă, Olimpia a câștigat cu 4-1 meciul cu Sportul Botiz și a fost premiată pentru titlul obținut matematic încă din runda precedentă.

Golurile au fost marcate de Gombar (39), Bicknell (45), Șrepler (54, 65), respectiv Sălăjan (88).

Olimpia Satu Mare în ultima etapă

Conform publicației locale Informația Zilei, în ultimul meci Olimpia Satu Mare a folosit următoarea echipă:

Vlăduţ Duca – Denis Batin, Markus Varga, Alin Lung (căpitan), Luca Crainic, Duca Mariş, Alin, Sombar, Artem Tserr, Alex Micle, Erich Şrepler, Remi Emirau.

Rezerve: Adelin Oltean, Raul Apai, Cristian Varga, Maxime Aidebe, Florin Palinceac, Laurenţiu Caba, Panin Kostiantyn, Raul Ştef, Elisama Padila, Loois Bicknell.

Antrenori: Cristian Popa (principal), Csaba Fedak şi Ovidiu Suciu.

Antrenorul principal Cristian Popa: ”Înseamnă foarte mult acest titlu!”

”Înseamnă foarte mult acest titlu! De 5 ani, această echipă încearcă să ia titlul, iar acum am reuşit.

Ne-am organizat toţi, am fost uniţi, am muncit mult, s-a muncit mult de când am venit, s-a muncit mult şi înainte.

A fost un lot echilibrat şi valoric foarte apropiat, iar concurenţa a fost benefică pentru fiecare jucător”, a explicat antrenorul principal Cristian Popa pentru sursa citată.

Foto: FC Olimpia Satu Mare / Sebastian T.