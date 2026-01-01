Momentul din carieră care l-a marcat pe Adrian Mutu! Fostul fotbalist nu a ezitat să recunoască

Adrian Mutu a fost unul dintre cei mai importanți jucători români și a avut o carieră fabuloasă. Cu toate acestea, atacantul a avut și momente grele de-a lungul timpului.

Mutu a jucat în cariera sa la echipe importante din străinătate precum Inter, Parma, Chelsea, Juventus și Fiorentina, dar și la formații mari din România ca Dinamo, FC Argeș și Petrolul.



Mutu a numit cel mai important moment din cariera sa: „Face să definească caracterul meu”



Fostul atacant, și în prezent tehnician, a fost întrebat despre cel mai important moment din cariera lui, iar Mutu nu a ezitat și a răspuns.

„Briliantul” a ales momentul în care a reușit „renașterea” în fotbalul mare, după episodul de la Chelsea, în urma căruia a părăsit formația de pe „Stamford Bridge” și a fost suspendat.