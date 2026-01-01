Momentul din carieră care l-a marcat pe Adrian Mutu! Fostul fotbalist nu a ezitat să recunoască

Alexandru Hațieganu
Adrian Mutu a numit cel mai important moment al carierei sale.

Adrian Mutu a fost unul dintre cei mai importanți jucători români și a avut o carieră fabuloasă. Cu toate acestea, atacantul a avut și momente grele de-a lungul timpului.

Mutu a jucat în cariera sa la echipe importante din străinătate precum Inter, Parma, Chelsea, Juventus și Fiorentina, dar și la formații mari din România ca Dinamo, FC Argeș și Petrolul.

Mutu a numit cel mai important moment din cariera sa: „Face să definească caracterul meu”

Fostul atacant, și în prezent tehnician, a fost întrebat despre cel mai important moment din cariera lui, iar Mutu nu a ezitat și a răspuns.

„Briliantul” a ales momentul în care a reușit „renașterea” în fotbalul mare, după episodul de la Chelsea, în urma căruia a părăsit formația de pe „Stamford Bridge” și a fost suspendat.

(n.r. – Care este cel mai important moment din cariera ta?) Aș putea să spun multe momente din cariera mea, dacă ar fi s-o iau cronologic, dar cel mai important a fost că am revenit după acel scandal din 2003. Aproape toate premiile și distincțiile pe care le-am luat, le-am primit după acel scandal. Practic, revenirea după un episod greșit face să definească caracterul meu și cine sunt eu”, a spus Adrian Mutu, conform Fanatik.

Fostul atacant a marcat 35 de goluri în 77 de meciuri pentru echipa națională a României, fiind cel mai bun marcator al României, alături de Gică Hagi.

Adrian Mutu are 271 de meciuri jucate în Serie A și a reușit să înscrie 103 goluri în campionatul Italiei.

Adrian Mutu în emisiunea Fața la Joc, de la PRO TV

