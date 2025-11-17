Simona Halep (34 de ani) se va retrage pentru a doua oară la Cluj-Napoca, în vara anului 2026, când va reveni în Arena BT pentru un eveniment demonstrativ, în cadrul Festivalului Sporturilor.

În data de 4 februarie 2025, fostul număr unu WTA a pierdut la Transylvania Open în fața Luciei Bronzetti, scor 6-1, 6-1, în ceea ce avea să rămână ultimul meci oficial al carierei sale de jucătoare profesionistă de tenis.

Simona Halep afirmă că nu a regretat niciodată decizia retragerii din tenis

Decizia de retragere a fost luată inopinat de Simona Halep, care admite, la nouă luni distanță, că starea sa fizică și accidentările au forțat-o să își grăbească retragerea. Cu toate acestea, Simona Halep afirmă că nu a regretat deloc decizia retragerii.

„Nu, niciodată”, a asigurat Simona Halep, când a fost întrebată dacă regretă alegerea de a se retrage în februarie 2025. „Așa că, probabil, asta înseamnă că, în interiorul meu, a fost decizia corectă. Și acum simt asta. Cred că a fost cel mai bun lucru,” a punctat Simona Halep, într-un interviu acordat The National News.

„A fost decizia corectă. Și acum simt asta.”

„Nu am regrete, iar fiecare greșeală pe care am făcut-o, mi-o asum și o accept. Iar de toate lucrurile bune pe care le-am făcut, sunt mândră.



Pot spune că sunt mândră de multe lucruri, dar principalul este modul în care am gestionat toate eșecurile și succesele. Pentru că, atunci când crești într-o țară mică, succesul mare nu știi întotdeauna cum să îl gestionezi. Și simt că l-am gestionat foarte bine și nu m-am schimbat prea mult. Așa că cred că de asta sunt cel mai mândră,” a adăugat Simona Halep.

