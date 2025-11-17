GALERIE FOTO Simona Halep a dezvăluit ce regretă după dispariția bruscă din tenisul profesionist

Simona Halep a dezvăluit ce regretă după dispariția bruscă din tenisul profesionist Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Simona Halep s-a retras din tenisul profesionist în turul întâi al Openului Transilvaniei, într-un meci transmis de Pro Arena și VOYO.

TAGS:
Simona HalepcarieraTenis WTA
Din articol

Simona Halep (34 de ani) se va retrage pentru a doua oară la Cluj-Napoca, în vara anului 2026, când va reveni în Arena BT pentru un eveniment demonstrativ, în cadrul Festivalului Sporturilor.

În data de 4 februarie 2025, fostul număr unu WTA a pierdut la Transylvania Open în fața Luciei Bronzetti, scor 6-1, 6-1, în ceea ce avea să rămână ultimul meci oficial al carierei sale de jucătoare profesionistă de tenis.

Simona Halep afirmă că nu a regretat niciodată decizia retragerii din tenis

Decizia de retragere a fost luată inopinat de Simona Halep, care admite, la nouă luni distanță, că starea sa fizică și accidentările au forțat-o să își grăbească retragerea. Cu toate acestea, Simona Halep afirmă că nu a regretat deloc decizia retragerii.

„Nu, niciodată”, a asigurat Simona Halep, când a fost întrebată dacă regretă alegerea de a se retrage în februarie 2025. „Așa că, probabil, asta înseamnă că, în interiorul meu, a fost decizia corectă. Și acum simt asta. Cred că a fost cel mai bun lucru,” a punctat Simona Halep, într-un interviu acordat The National News.

„A fost decizia corectă. Și acum simt asta.”

„Nu am regrete, iar fiecare greșeală pe care am făcut-o, mi-o asum și o accept. Iar de toate lucrurile bune pe care le-am făcut, sunt mândră. 

Pot spune că sunt mândră de multe lucruri, dar principalul este modul în care am gestionat toate eșecurile și succesele. Pentru că, atunci când crești într-o țară mică, succesul mare nu știi întotdeauna cum să îl gestionezi. Și simt că l-am gestionat foarte bine și nu m-am schimbat prea mult. Așa că cred că de asta sunt cel mai mândră,” a adăugat Simona Halep.

Simona Halep

  • Horia tecau simona halep antrenament noiembrie 2025
×
Simona Halep / Foto: Imago
Getty Images
Simona Halep / Foto: Imago
ÎNAPOI LA ARTICOL

Simona Halep: „Tenisul nu mi-a făcut nimic rău.”

Pe fondul tensiunii uriașe iscate în scandalul de dopaj cu Roxadustat, Simona Halep a declarat că tenisul i-a adus doar lucruri bune în viața sa.

„Tenisul nu mi-a făcut nimic rău. Mi-a făcut doar bine. Ce s-a întâmplat a fost, pentru mine, fără să fi făcut vreo greșeală. Așa că totul a fost dovedit. Tenisul nu are nicio legătură cu asta și încă păstrez pasiunea pentru el,” a clarificat Simona Halep.

64 de săptămâni a petrecut Simona Halep ca număr unu în clasamentul WTA.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Rusia, noi atacuri la granița României. Un petrolier plin cu GPL arde în dreptul satului Plauru. Localnicii, evacuați rapid
Rusia, noi atacuri la granița Rom&acirc;niei. Un petrolier plin cu GPL arde &icirc;n dreptul satului Plauru. Localnicii, evacuați rapid
ULTIMELE STIRI
Zinedine Zidane s-a &icirc;ntors pe &bdquo;Bernabeu&rdquo;
Zinedine Zidane s-a întors pe „Bernabeu”
&bdquo;Boala cronică&ldquo; a Rom&acirc;niei: preliminariile Mondialului evidențiază marea noastră problemă
„Boala cronică“ a României: preliminariile Mondialului evidențiază marea noastră problemă
Dublă lovitură la Universitatea Craiova! Doi titulari ies din circuit pentru restul anului
Dublă lovitură la Universitatea Craiova! Doi titulari ies din circuit pentru restul anului
Olăroiu, imens: fostul &bdquo;Balon de Aur&ldquo; i-a transmis un mesaj superb
Olăroiu, imens: fostul „Balon de Aur“ i-a transmis un mesaj superb
Un fotbalist norvegian a sărbătorit calificarea la Mondial cu o freză incredibilă!
Un fotbalist norvegian a sărbătorit calificarea la Mondial cu o freză incredibilă!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Specialistul a dat verdictul după eliminarea lui Drăguș &icirc;n Bosnia - Rom&acirc;nia: &rdquo;Nu face parte din normalitate&rdquo;

Specialistul a dat verdictul după eliminarea lui Drăguș în Bosnia - România: ”Nu face parte din normalitate”

Eliminarea Ungariei modifică lista cu posibilii adversari ai Rom&acirc;niei la barajul pentru Mondial!

Eliminarea Ungariei modifică lista cu posibilii adversari ai României la barajul pentru Mondial!

Preliminarii CM 2026 | Italia - Norvegia 1-4 și Israel - Moldova 4-1! Haaland co. se califică la CM după o demonstrație de fotbal

Preliminarii CM 2026 | Italia - Norvegia 1-4 și Israel - Moldova 4-1! Haaland & co. se califică la CM după o demonstrație de fotbal

Au pregătit oferta: 100.000.000&euro; pentru transferul lui Arda Guler!

Au pregătit oferta: 100.000.000€ pentru transferul lui Arda Guler!

Vor să pice cu Rom&acirc;nia la barajul pentru Mondial: Cu tot respectul, dar nu e la fel

Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"

Gigi Becali i-a anunțat plecarea: &rdquo;Nu mai poate să stea&rdquo;

Gigi Becali i-a anunțat plecarea: ”Nu mai poate să stea”



Recomandarile redactiei
Olăroiu, imens: fostul &bdquo;Balon de Aur&ldquo; i-a transmis un mesaj superb
Olăroiu, imens: fostul „Balon de Aur“ i-a transmis un mesaj superb
Dublă lovitură la Universitatea Craiova! Doi titulari ies din circuit pentru restul anului
Dublă lovitură la Universitatea Craiova! Doi titulari ies din circuit pentru restul anului
Revoltă &icirc;n Ungaria după ce s-a spus la televiziunea irlandeză: Dezgustător! Cum e posibil așa ceva?
Revoltă în Ungaria după ce s-a spus la televiziunea irlandeză: "Dezgustător! Cum e posibil așa ceva?"
Un fotbalist norvegian a sărbătorit calificarea la Mondial cu o freză incredibilă!
Un fotbalist norvegian a sărbătorit calificarea la Mondial cu o freză incredibilă!
A spus-o &icirc;n direct: &bdquo;Mircea Lucescu este sub Mirel Rădoi și sub Cosmin Contra&rdquo;
A spus-o în direct: „Mircea Lucescu este sub Mirel Rădoi și sub Cosmin Contra”
Alte subiecte de interes
&bdquo;Durerile&rdquo; lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj &icirc;n care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Salah va semna și &icirc;și va termina cariera acolo! Starul lui Liverpool, dat de gol de un apropiat
Salah va semna și își va termina cariera acolo! Starul lui Liverpool, dat de gol de un apropiat
Gardoș nu dorește să devină antrenor, dar vrea să obțină licență: Viitorul meu arată bine
Gardoș nu dorește să devină antrenor, dar vrea să obțină licență: "Viitorul meu arată bine"
CITESTE SI
&bdquo;Bijuteria ascunsă&rdquo; a Romei pe care mulți turiști o ratează. Acolo a fost filmată o scenă a unui film de succes

stirileprotv „Bijuteria ascunsă” a Romei pe care mulți turiști o ratează. Acolo a fost filmată o scenă a unui film de succes

Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi &bdquo;accidentat&rdquo; mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

protv Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi „accidentat” mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

&bdquo;Gravă neglijență&rdquo; a procurorului din cazul Mihaelei, t&acirc;năra de 25 de ani ucisă de fostul soț, de ziua ei

stirileprotv „Gravă neglijență” a procurorului din cazul Mihaelei, tânăra de 25 de ani ucisă de fostul soț, de ziua ei

Rom&acirc;nia, un punct mic pe harta datoriilor publice. SUA și China au jumătate din povara globală de 111 trilioane de dolari

stirileprotv România, un punct mic pe harta datoriilor publice. SUA și China au jumătate din povara globală de 111 trilioane de dolari

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!