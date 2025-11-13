”Il Luce” a bifat 14 apariții la cârma primei reprezentative, unde a înregistrat și o medie de 2,21 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.



România luptă acum în preliminariile CM 2026. Ultima ”dublă” din campania de calificare e cu Bosnia și San Marino. VEZI AICI remarcații lui Costel Pantilimon de la națională.



Adi Mutu știe cine e următorul selecționer al României: ”Urmașul natural al lui Lucescu”



Adrian Mutu, care împarte prima poziție în topul celor mai buni marcatori ai primei reprezentative cu Gică Hagi, consideră că ”urmașul natural” al lui Mircea Lucescu la națională este Gică Hagi.

”Regele” a fost selecționer pentru două meciuri în 2001 și nu a avut, de atunci, nicio altă ocazie să-și spună cuvântul în mod direct la prima reprezentativă.



A făcut-o însă în mod indirect prin toate ”starurile” pe care le-a creat de-a lungul timpului în proiectul său de la Constanța cu Viitorul și, actualmente, Farul.



”Eu cred că urmașul natural al lui Mircea Lucescu la echipa națională este Gică Hagi, pentru că a lucrat aproape cu toți din componența lotului. Poate știe el să facă altfel, poate are 'cheia' de la ei. Gică tot construiește, tot scoate, chiar dacă puțini au confirmat afară. Dar 70-75% din Liga 1 de acum a trecut pe la Academia Hagi”, a spus Mutu la gsp.

