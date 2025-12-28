”Briliantul” a avut o mențiune specială pentru Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), fostul antrenor de la Universitatea Cluj, care a avut un parcurs impresionant cu echipa sa în sezonul precedent, reușind și o calificare în cupele europene.



La capitolul ”realizări”, Mutu l-a numit pe Răzvan Lucescu. Chiar dacă acesta nu a câștigat titlul în sezonul precedent cu PAOK Salonic, acesta a reușit o calificare în primăvara europeană din Europa League, acolo unde a fost eliminat de FCSB.



Adrian Mutu e hotărât: ”Chivu n-a realizat nimic. El e antrenorul anului”



Cât despre Cristi Chivu (45 de ani), fostul său coleg generație, în prezent antrenor la Inter Milano, Mutu spune că acesta va trebui să-și îndeplinească obiectivele pentru a fi numit ”antrenorul anului”.



”Dacă ar fi să numesc pentru sezonul trecut, pentru că sezonul ăsta este încă în curs, după părerea mea antrenorul din Liga 1 este Ioan Sabău, după părerea mea. Neluțu. Ce a realizat cu U Cluj a fost ceva extraordinar, parcursul a fost unul foarte bun. Multe etape pe primul loc, play-off. El ar fi, după părerea mea.



Ca antrenor, în general, Răzvan Lucescu cred că a avut cele mai realizări. Dacă vreți să mă întrebați de Cristi (n.r. - Chivu), că asta probabil voiai să mă întrebi... încă n-a realizat nimic, e doar la Inter. La anul, dacă își va îndeplini obiectivele, care sunt mari și multe la o echipă ca Inter, probabil va fi antrenorul anului în următorul sezon”, a spus Mutu, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

