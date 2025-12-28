VIDEO EXCLUSIV Adrian Mutu e hotărât: ”Chivu n-a realizat nimic. El e antrenorul anului”

Adrian Mutu (46 de ani) a oferit un interviu în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro în care a vorbit despre ”antrenorul anului”.

”Briliantul” a avut o mențiune specială pentru Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), fostul antrenor de la Universitatea Cluj, care a avut un parcurs impresionant cu echipa sa în sezonul precedent, reușind și o calificare în cupele europene.

La capitolul ”realizări”, Mutu l-a numit pe Răzvan Lucescu. Chiar dacă acesta nu a câștigat titlul în sezonul precedent cu PAOK Salonic, acesta a reușit o calificare în primăvara europeană din Europa League, acolo unde a fost eliminat de FCSB.

Cât despre Cristi Chivu (45 de ani), fostul său coleg generație, în prezent antrenor la Inter Milano, Mutu spune că acesta va trebui să-și îndeplinească obiectivele pentru a fi numit ”antrenorul anului”.

”Dacă ar fi să numesc pentru sezonul trecut, pentru că sezonul ăsta este încă în curs, după părerea mea antrenorul din Liga 1 este Ioan Sabău, după părerea mea. Neluțu. Ce a realizat cu U Cluj a fost ceva extraordinar, parcursul a fost unul foarte bun. Multe etape pe primul loc, play-off. El ar fi, după părerea mea.

Ca antrenor, în general, Răzvan Lucescu cred că a avut cele mai realizări. Dacă vreți să mă întrebați de Cristi (n.r. - Chivu), că asta probabil voiai să mă întrebi... încă n-a realizat nimic, e doar la Inter. La anul, dacă își va îndeplini obiectivele, care sunt mari și multe la o echipă ca Inter, probabil va fi antrenorul anului în următorul sezon”, a spus Mutu, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Luca Toni: „Îmi place de Chivu că nu greșește niciodată declarațiile”

Cristi Chivu a primit laude importante din partea lui Luca Toni. Fostul mare atacant italian a vorbit la DAZN despre impactul românului la Inter și a recunoscut deschis că apreciază stilul și personalitatea acestuia. 

„Chivu a găsit deja niște soluții foarte bune. L-a regăsit pe Lautaro, are vestiarul în mână. La început nu mi se părea o echipă atât de unită, dar a reușit să recupereze liderii după înfrângerea din finala de Champions League și a repornit excelent. Îmi place de Chivu că nu greșește niciodată declarațiile. Îi mai trebuie puțină continuitate, dar Inter este cea mai puternică echipă”, a spus Luca Toni.

