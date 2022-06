Mircea Lucescu a vorbit despre Gigi Becali în Gazzetta dello Sport: "Trebuie să-i mulțumesc"

Tehnicianul de 76 de ani a făcut mai multe demersuri pentru ca fotbaliștii care evoluau în Ucraina să poată veni în România, iar Mircea Lucescu a fost sprijinit și de Gigi Becali, care le-a pus la dispoziție o parte din baza de pregătire a celor de la FCSB.

Mircea Lucescu a vorbit despre Gigi Becali în Gazzetta dello Sport

"Il Luce" a ținut să îi mulțumească din nou lui Gigi Becali și a vorbit și despre echipa sa, Dinamo Kiev, care nu a mai jucat un meci oficial din decembrie.

"Când am realizat că nu mai sunt de folos în Ucraina, am părăsit țara și i-am ajutat pe ceilalți să plece cu familiile. 90 de persoane în total, cei mai mulți dintre ei locuiesc în București acum, ne antrenăm acolo. Am început apoi să pun presiune pe autorități și pe Federație pentru a lua jucători din Ucraina, mai ales tineri, pentru a putea juca. Trebuie să-i mulțumesc lui Becali, care m-a ajutat foarte mult și a primit 250 de persoane.

Am jucat 21 de meciuri amicale, de la începutul lunii ianuarie până acum. 18 victorii și trei egaluri. Numărul de victorii pare banal, dar e foarte important. Ne ajută să rămânem competitivi, ne ajută la moral", a spus Mircea Lucescu, pentru Gazzetta dello Sport.

Antrenorul român a explicat și ce ar însemna pentru poporul ucrainean o calificare la Cupa Mondială din Qatar. Naționala condusă de Oleksandr Petrakov va întâlni Țara Galilor, duminică, în finala barajului.

"A fost un triumf pentru toată Ucraina, pentru toți cei care încă sunt acolo și suferă. E excepțional să vezi oameni sărbătorind pe aceleași străzi care au fost distruse în urmă cu câteva luni. Fotbalul poate ajuta foarte mult în aceste situații, te ajută să uiți de bombardamente, de război, de moarte. Toată lumea are nevoie să zâmbească, e vorba de... cealaltă parte a vieții", a mai spus Lucescu.