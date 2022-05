În minutul 75, Manchester City era condusă cu 2-0 după golurile lui Matty Cash și Philippe Coutinho, dar echipa lui Pep Guardiola a dat lovitura grație dublei lui Gundogan, introdus în repriza secundă, și a golui marcat de Rodri. Totul, în decurs de doar cinci minute.

Manchester City a încheiat sezonul cu 93 de puncte, cu unul peste Liverpool, care s-a impus cu greu, pe final, contra lui Wolves, scor 3-1.

Oleksandr Zinchenko, cel care a oferit assistul pentru cel de-al doilea gol al "cetățenilor", a fost vizibil emoționat în timpul festivității de premiere, izbucnind în lacrimi, în contextul războiului din Ucraina.

Vizibil marcat de moment, mijlocașul a 'îmbrăcat' trofeul de campioană în steagul Ucrainei, iar în timpul interviului pe care l-a oferit direct de pe teren a început să plângă, Grealish și Fernandinho fiind alături de el.

"Emoții de neuitat pentru mine. Trofeul este pentru toți ucrainenii care fac eforturi pentru a supraviețui. Sunt mândru că sunt ucrainean și sper ca într-o zi să duc acest titlu acasă.

Colegii mei înseamnă totul pentru mine, aș muri pentru ei. Tot sprijinul pe care mi l-au acordat în această perioadă dificilă din viața mea... nu voi uita niciodată", a mărturisit Zinchenko printre lacrimi.

