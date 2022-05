Mircea Lucescu a anunțat că se va întoarce la Dinamo. Ce l-a deteminat pe celebrul antrenor să facă marele anunț

Dinamo împlinește 74 de ani sâmbătă, însă evenimentul care marchează momentul aniversar a avut loc miercuri după-amiază. În prezența mai multor medaliați olimpici, foști jucători ai echipei de fotbal și oficiali ai sportului românesc, organizatorii au pregătit și câteva momente speciale.

Printre invitați s-a aflat și Mircea Lucescu, antrenorul care a format la finele anilor '80 o echipă senzațională din care făceau parte, printre alții, Dorin Mateuț, Dănuț Lupu, Ionuț Lupescu, Ioan Andone, Claudiu Vaișcovici sau Florin Răducioiu.

Performanțele generației lui Mircea Lucescu au fost realizate pe stadionul care a găzduit azi evenimentul, însă în cadrul galei, a fost anunțat că antica arenă a fost predată către CNI, care se va ocupa de demolarea și de construirea altui stadion.

Mircea Lucescu se va întoarce la Dinamo

"Bijuteria" va fi finalizată în 2024, iar la auzul veștii Mircea Lucescu a promis că se va întoarce la echipă. Cel mai probabil, într-o funcție onorifică.

"Am revenit pe Dinamo într-un moment extraordinar pe care mi-l doream de mult, construirea unui nou stadion. Am spus că nu mă întorc la Dinamo până nu văd un stadion nou aşa cum trebuie să aibă un club cum este Dinamo, cu asemenea performanţă internaţională de-a lungul anilor. Sunt 32 de ani de când eu nu am mai fost pe acest stadion, în afară de faptul că am fost de două ori cu Rapid ca adversar al lui Dinamo.

Inima mea, sufletul meu, rămân legate de Dinamo, de acest stadion care mi-a adus atâtea satisfacţii mie şi suporterilor noştri. Îmi doresc din tot sufletul ca acele vremuri să revină şi un pas este construirea unui nou stadion. Pentru că asta va însemna foarte mult în performanţele ulterioare ale acestui club. Voi fi alături de cei care vor face tot pentru a readuce în prim plan istoria clubului Dinamo'', a declarat Mircea Lucescu, la evenimentul de pe arena din Șoseaua Ștefan cel Mare.

Noul stadion Dinamo va avea 25.000 de locuri

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a făcut anunțul așteptat de toți fanii lui Dinamo! Stadionul a fost predat către Compania Națională de Investiții, care va iniția procedurile de demolare și construcție, urmând ca în 2024 să fie gata. Bode estimează că noua arenă va avea în jur de 25.000 de locuri.

„După un an, un an și jumătate de discuții interminabile, reușim astăzi să predăm decizia clubului, dar pe lângă decizie, am predat și tema de proiectare, certificatul de urbanism, toate documentele necesare pentru ca CNI să demareze procedura și demolare și de construcție.

Noi estimăm că în 2024, noul stadion, cu o capacitate de aproximativ 25.000 de locuri, să fie gata. (...) Aceasta este intenția Companiei Naționale de Investiții, intră minimum 25.000 de locuri”, a spus Lucian Bode.