Dănuț Lupu surprinde! Cine este cel mai mare fotbalist român all-time

În general, fanii fotbalului din România se gândesc la nume precum Gică Hagi, Nicolae Dobrin sau Ilie Balaci atunci când vine vorba de cel mai bun fotbalist român, însă Dănuț Lupu crede că această distincție neoficială ar trebui să îi aparțină lui Miodrag Belodedici.

Dănuț Lupu: "Belodedici este cel mai mare fotbalist român"

Lupu se bazează în principal pe faptul că Belodedici este singurul român care a reușit să câștige Cupa Campionilor Europeni cu două echipe diferite - Steaua București (1986) și Steaua Roșie Belgrad (1991).

"Uitați-l pe cel mai mare fotbalist român, după părerea mea, Belodedici. Are două Cupe ale Campionilor Europeni. Păi, stați puțin, ce jucător român are două Champions League câștigate? Cu două echipe diferite...", a spus Dănuț Lupu, la Digisport.

Pe lângă cele două trofee din cea mai importantă competiție europeană, Belodedici mai are în palmares Supercupa Europei, cu Steaua București (1986) și Cupa Intercontinentală cu Steaua Roșie Belgrad (1991).

Pe plan intern, Belodedici a cucerit de șase ori titlul cu Steaua, iar la naționala României a strâns 55 de meciuri și 5 goluri, participând la trei turnee finale: CM 1994, EURO 1996 și EURO 2000.

În ciuda faptului că a jucat la Dinamo și Rapid, Lupu spune că are mulți prieteni steliști și explică de ce ce a fost scăzută asistența la meciul CSA Steaua - Unire Slobozia, la care s-au sărbătorit cei 36 de ani de la câștigare Cupei Campionilor Europeni.

"Iovan, Bumbescu, Lăcătuș, Belo sunt prietenii mei. Cu Belodedici mă văd o dată pe săptămână.

"În ziua de azi, spectatorii nu mai sunt spectatori. La Craiova (n.r - la meciul cu FCSB) a fost miza. La câte meciuri are Craiova 30.000 de fani? La câte meciuri are Dinamo 7.000 de spectatori? Singura echipă are cât de cât o constață e Rapidul. Nu mai sunt spectatorii care erau. Înainte mai vedeai în tribună un bătrân cu soția, cu copiii, dar acum se înjură din minutul 1 până în minutul 90", a mai spus Lupu.