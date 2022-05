Ionuț Popa, președintele CS Dinamo, a oferit mai multe detalii despre dotările pe care le va avea noua arenă a clubului Dinamo.

Oficialii ”roș-albi” s-au ”folosit” de deplasările cu echipa de handbal din Liga Campionilor pentru a vedea mai multe stadioane din străinătate: Parc des Princes (PSG), Camp Nou (Barcelona) sau Estadio do Dragao (FC Porto) sunt doar câteva dintre arenele de la care cei de la Dinamo s-au ”inspirat”.

Stadionul urmează să fie predat în următoarele zile către Compania Națională de Investiții, astfel că în viitorul apropiat este de așteptat să apară și prima schiță oficială a noii arene.

„Noi am folosit stadioanele din Champions League de la handbal ca un reper pentru a vizita stadioane. Noi am fost pe toate stadioanele, la Paris, la Barcelona, la Porto, am văzut modul în care ei sunt organizați, numărul de persoane, de angajați, costurile pe care le au cu arenele și am reușit să ne facem o idee din punct de vedere al raportului calitate-preț și eficiență.

Toate aspectele ce țin de aspect, logistică, proiectare, sunt în sarcina CNI. Bineînțeles, cu acordul nostru. Am făcut ideile din litere, nu din creion, am spus ce ne-am dori, am spus exact ce să cuprindă stadionul. Va avea și un heliport ca să nu mai aterizeze elicopterul SMURD pe velodrom, să ne adaptăm cerințelor europene și să coborâm din stadion direct în spital”, a spus Ionuț Popa, președintele CS Dinamo.

Lucian Bode: ”Estimăm că în 2024 noul stadion va fi gata”

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a făcut anunțul așteptat de toți fanii lui Dinamo! Stadionul a fost predat către Compania Națională de Investiții, care va iniția procedurile de demolare și construcție, urmând ca în 2024 să fie gata. Bode estimează că noua arenă va avea în jur de 25.000 de locuri.

„După un an, un an și jumătate de discuții interminabile, reușim astăzi să predăm decizia clubului, dar pe lângă decizie, am predat și tema de proiectare, certificatul de urbanism, toate documentele necesare pentru ca CNI să demareze procedura și demolare și de construcție.

Noi estimăm că în 2024, noul stadion, cu o capacitate de aproximativ 25.000 de locuri, să fie gata. (...) Aceasta este intenția Companiei Naționale de Investiții, intră minimum 25.000 de locuri”, a spus Lucian Bode.